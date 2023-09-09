Balıkesir'de anaokulu öğrencileri robotik kodlama öğreniyor

Balıkesir’de faaliyet gösteren Bilgi Anaokullarında bulunan bir anaokulunda 3-5 yaş arası çocuklara robotik kodlama dersi veriliyor.

BALIKESİR (İGFA) - Bilgi Anaokulları eğitim gören tüm öğrencilere uygulamalı, bilgisayarsız robotik kodlama dersleri verilmeye başladı

.Okul öncesi öğretmeni ve robotik kodlama koordinatörü Seda Can, okulda yapılan kodlama dersleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Can, “Yaptığımız kodlama derslerini tüm okulumuzda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 3 yaştan 5 yaşa kadar bütün sınıflarımızda robotik kodlama eğitimlerimiz devam ediyor. Amacımız bu eğitimi çocuklara eğlendirerek anlatmak ve öğretmek” dedi.