Bakan Tekin, Nişancı Ortaokulu'nun açılışını yaptı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yık-yap kapsamında yeniden inşa edilen Nişancı Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Yık-yap kapsamında yıkılan ve yeniden inşa edilen Nişancı Ortaokulu'nun açılışı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapıldı.

Yaz tatilinde okulların depreme dayanıklı hâle getirileceğini aktaran Tekin, yaz aylarını asla boş geçirmeyeceklerini belirterek, "Güçlendirme yapılması gereken, bakım onarımı gereken bütün okulları tertemiz yapacağız" dedi.

Bakan Tekin'in müsteşarlık yaptığı dönemde İstanbul'daki okullar için depreme dayanıklılık testlerinin yapıldığını ve güçlendirme çalışmalarının başlatıldığını aktaran Tekin, "Ekim 2002'de dönemin hükûmeti, Cumhuriyetin 100. yılına mektup diye güzel bir uygulama başlatmış. Değişik kamu kurumlarından, bakanlıklardan mektuplar yazılmış. Bu 100. yıl vesilesiyle 2023 yılı ekim ayında da Millî Eğitim Bakanı olmam hasebiyle öğrencilerimizin, öğretmen adaylarımızın yazdığı mektuplar PTT tarafından bana geldi. Mektuplar bizim aslında 20 yılda geldiğimiz çizgiyi gösteriyor. Mesela bir öğretmenimiz diyor ki 'Allah'ım bana da içinde su olan, elektriği olan bir okul nasip edecek misin bir gün?' Bir öğretmenimiz diyor ki 'Allah'ım içinde farelerin cirit atmadığı bir okulda öğretmenlik yapabilecek miyim?' Bunu ne zaman diyor? Yaklaşık 20 yıl önce. Şu an Türkiye genelinde bizim yaptığımız okullarımızın tamamı depreme dayanıklı ve konfor açısından hemen hemen bu okul konforunda okullar yapıyoruz." diye konuştu.