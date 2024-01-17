Bakan Tekin, dönem sonu faaliyet etkinliklerine katıldı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek okullarda yarıyıl tatilinden önceki son haftada düzenlenen "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliklere katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında bugün Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Okulda öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, karne öncesi son haftada gerçekleştirilen "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında öğrencilerin düzenlediği etkinliklere katıldı.

İlk olarak drama atölyesinde "kalem" kelimesinden yola çıkarak öğrencilerle kelime oyunu oynayan Bakan Tekin, onlarla fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Yusuf Tekin, daha sonra kodlama atölyesini ziyaret ederek TEKNOFEST'te derece alan İHA (drone) ve hidroponik tarım projelerini inceledi.

Sınıf ziyaretlerinin ardından okulun öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Tekin, kendilerine tek tek söz vererek görüş ve önerilerini dinledi, not aldı.