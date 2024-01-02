Bakan Tekin, 2024'ün ilk ders saatinde buluştu

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni yılın ilk ders saatinde Gölbaşı Adem-Bilhan Uysal İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında 2024 yılının ilk ders saatinde bugün Gölbaşı Adem-Bilhan Uysal İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.



Okulda öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Tekin, öğrencilerle birlikte okulun bayrak törenine katıldıktan sonra sınıfları gezdi.



Sınıfta öğrencilerle birlikte hayat bilgisi dersine katılan Tekin, bir süre sohbet ederek öğrencilerin isteklerini sordu.



Okulun öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin yeni yılını kutladı. Tüm öğretmenlere yeni yılda sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini dileyen Bakan Tekin, öğretmenlere söz vererek görüş ve önerilerini aldı.



Görüşmede öğretmenlerin fikirlerine önem verdiği için Bakan Tekin'e teşekkürlerini ileten öğretmenler, bu buluşmaların kendilerini oldukça motive ettiğini ilettiler.



Hemen her fırsatta okul ziyaretleri yaparak öğretmenlerle bir araya geleceklerini ifade eden Bakan Tekin, tüm imkânlarla her zaman öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.