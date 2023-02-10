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Bakan'dan LGS ve YKS açıklaması
EĞİTİM 10.02.2023, 12:02
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilerin 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.
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