Bakan'dan LGS ve YKS açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilerin 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, Tüm Türkiye'de bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz II. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın II. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" ifadelerini kullandı.