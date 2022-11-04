Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı'ndan KAYÜ Rektörü'ne ziyaret

Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Azerbaycan Kardeşlik Parkı, Hocalı Anıtı, İsa Çeşmesi ve Şuşa Kültür Evi temel atma töreni için Kayseri’ye gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve beraberindeki heyet, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Diaspora Bakan Yardımcısı Hacıyev ile Rektör Karamustafa, Azerbaycan’daki üniversiteler ile Kayseri Üniversitesi arasında yapılabilecek muhtemel eğitim işbirlikleri konusunda görüşmede bulundu.

Bakan Yardımcısı Hacıyev’e üniversiteleri hakkında bilgiler veren Rektör Karamustafa, dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti’nin sürekli yanında olduklarını belirtti ve üniversitemizde daha çok Azerbaycanlı öğrencinin eğitim alması, ortak akademik çalışmalar ve bilimsel işbirlikleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora Bakan Yardımcısı Hacıyev ise Rektör Karamustafa’ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti ve Kayseri Üniversitesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti üniversiteleri arasında gerçekleştirilebilecek muhtemel eğitim işbirliklerinin bakanlık olarak sürekli destekçisi olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Hacıyev, Rektör Karamustafa’ya Karabağ Zaferinin simgesi olan demir yumruk ve Harı bülbül rozeti; Rektör Karamustafa ise Bakan Yardımcısı Hacıyev’e üniversitelerinin çini işlemeli vazosunu hediye etti.