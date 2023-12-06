ASKON Konya'da 'siber güvenlik' eğitimi

ASKON Konya Şubesi, Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü işbirliğiyle "Siber Güvenlik Adına Alınması Gereken Tedbirler ve Kurumlarda Yönetici Adına Alınması Gereken Önlemler" konulu bir eğitim düzenledi.KONYA (İGFA) - Düzenlenen eğitimde, siber güvenlik alanında uzman olan Kemal Hatipoğlu, siber güvenlik tehditleri, bu tehditlere karşı alınabilecek tedbirler ve kurumların yöneticilerinin siber güvenlik konusundaki sorumlulukları hakkında bilgi verdi.

ASKON Konya Şubesi üyelerinin yanı sıra KTO Siber Güvenlik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Kaya ve siber güvenlik merkezi uzmanları da katıldı. Güvenlik tehditlerinin günümüz dünyasında giderek daha önemli hale geldiği vurgulayan Kemal Hatipoğlu, bu tehditlere karşı alınabilecek tedbirlerin başında, gelebilecek tehlikelere karşı bilinçli olmak, donanımsal anlamda hazır olmak, firmaların ilgili personellerinin gerekli önlemlerini alması, güçlü parolalar kullanmak ve yazılımları güncel tutmak geliyor. Kurumların yöneticilerinin de siber güvenlik konusunda farkındalık yaratmak ve gerekli önlemleri almak için sorumluluk sahibi olmaları gerektiği kaydetti.

Türkiye'de sık sık karşılaşılan tehditler hakkında bilgi veren Hatipoğlu, saldırganların özellikle hangi yollarla siber saldırı düzenlediği, saldırısı sonrası neler yapılması gerektiği, mağdurların hukuki açıdan nasıl hareket etmesi gerektiğiyle alakalı bilgiler verdi. Veri güvenliği zafiyetlerinin firmalar açısından hayati bir önem taşıdığını belirten Hatipoğlu, geri döndürülemez sonuçlarla karşılaşmamak için, bir an önce tedbirlerin alınması gerektiğinin üzerinde durdu.