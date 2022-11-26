ASEAN ülkeleri ile eğitimde işbirliği

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) Ankara temsilcilerini kabul etti.ANKARA (İGFA) - ASEAN ülkeleri ile eğitim alanında işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özer, içinde bulunulan dönemde Asya ülkelerinin birçok alanda etkili bir yükseliş yaşadığına işaret etti. Özer, "Kökleri Asya'da olan bir ülke olarak bu yükselişten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, küresel finans ve güç merkezleri arasına katılan Asya ülkelerinin sayısının artmasıyla bu ülkelerin küresel rekabette daha güçlü hâle geldiğine dikkati çeken Özer, "Asya bölgesiyle ilişkilerimizin ekonomiden bilim ve teknolojiye, eğitimden kültür ve sanata her alanda geliştirilmesini bir dış politika önceliği olarak değerlendirmekteyiz. Her zaman vurguladığımız gibi ülkemizin birleştiren jeopolitik konumu, önemli fırsatları beraberinde getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"ASEAN'ın gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz"

Özer, Asya'nın tarihî dönüşümünün merkezinde yer alan ASEAN ile kurulan ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek ASEAN'ın kurulduğu 1967'den itibaren etki alanını sürekli geliştirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Özer, "ASEAN ile ilişkilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde 2019 yılında ilan ettiğimiz 'Yeniden Asya' girişiminin en önemli unsurları arasında yer almaktadır." diye konuştu.

Bakan Özer sözlerine şöyle devam etti: "ASEAN'ın barışçıl, istikrarlı ve müreffeh Asya hedefini paylaşıyor, çok taraflılığı sağlamak için üstlendiği büyük sorumluluğa saygı duyuyoruz. Elbette, böyle kapsamlı bir hedefe ulaşabilmek için eğitim, büyük bir önem teşkil etmektedir. Bu doğrultuda ASEAN'ın ana uygulama alanları arasında eğitime yer vermesi, son derece isabetlidir. Eğitimi ekonomik ve toplumsal kalkınmanın ana unsuru olarak değerlendiren bu bakış açısını bizler de paylaşıyoruz. 2017'de ASEAN ile 'sektörel diyalog ortaklığı'nı tesis etmemizden bu yana ilişkilerimizde pozitif bir ivme sağladık. ASEAN ile geliştirdiğimiz bu ortaklık çerçevesinde, 2019-2023 yılları arasında iş birliği yapılacak alanları içeren 'Pratik İş Birliği Alanları' belgesi 2019'da Cakarta'da kabul edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız, 30 Temmuz 2019'da Bangkok'ta yapılan üçlü toplantıda, projelerin finansmanı için kurulan fona 1 milyon ABD doları tutarında bütçe tahsis ettiğimizi açıklamıştır. 2021 yılı Nisan ayında da 690 bin dolarlık ikinci bir katkı sağlanmıştır."

Önümüzdeki dönemde ASEAN ile tesis edilen kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla birçok alanda çalışmalar yürütülmesinin öngörüldüğünü anımsatan Özer, bugün ASEAN üyesi on ülkenin tamamında Türkiye büyükelçiliklerinin faal durumda olduğunu bildirdi. Özer, "Ülkemizde sekiz ASEAN ülkesinin büyükelçiliklerinin bulunması ise ilişkilerimizin her alanda daha da derinleştirilmesi için güçlü bir irade varlığının göstergesidir. ASEAN ülkeleri için üç kıtaya ulaşımın anahtarı olan Türkiye, halklarımızın refahı ve mutluluğu için ASEAN'a destek vermeye hazırdır." dedi.

"Eğitim ilişkilerimizin geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunuyor"

Türkiye ve ASEAN ülkeleri arasında eğitim ve eğitim teknolojileri alanlarında karşılıklı fayda temelinde kapsamlı bir iş birliği tesis edilebileceğine inandığını vurgulayan Özer, "Geçtiğimiz yıl ağustos ayında düzenlenen 3. Sektörel Diyalog üçlü toplantısında, eğitim konusu öncelikli bir iş birliği alanı olarak ele alınmıştır. ASEAN'a üye ülkelerden gelen 2 binin üzerinde öğrenci, ülkemizde farklı düzeylerde eğitimlerini sürdürmektedir. Asya ülkeleri de ülkemiz öğrencileri tarafından giderek daha fazla tercih edilmektedir. Bu durum, eğitim ilişkilerimizin geliştirilmesi için önemli fırsatlar doğurmaktadır." açıklamasını yaptı.

Bakan Özer sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de eğitim alanında önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Eğitim alanında ASEAN çerçevesinde ya da ikili düzeyde gündeme getirilecek konuları kapsamlı şekilde değerlendirmeye hazır olduğumuzu bu vesileyle belirtmek istiyorum. Ayrıca ikili ilişkiler bağlamında ülkelerimiz arasındaki eğitim ilişkilerinin anlaşmalar düzleminde perçinlenmesinden memnuniyet duyacağımızı da ifade etmek isterim. Müzakereleri devam eden eğitim iş birliği anlaşmalarının ivedilikle imzalanması ve hayata geçirilmesi için destekleriniz özellikle önem arz etmektedir. Nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum."

Toplantıya katılan büyükelçi ve diplomatlar da Türkiye'de eğitim alanında yaşanan gelişmelerin dikkat çekici olduğunu belirterek ASEAN ile Türkiye arasındaki uyumlu iş birliği için Özer'e teşekkürlerini ilettiler.

"Büyükelçi ve diplomatlar, Türkiye'nin eğitimdeki gelişmelerine dikkat çekti"

Toplantıda söz alan Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Algabre, Türkiye'nin eğitim alanında güvenli bir şekilde dijitalleşme ile birlikte önemli adımlar attığını söyleyerek mesleki eğitim ve çevre eğitimi konusunda duyarlı ve kapsamlı çalışmalara imza attığını kaydetti. Singapur Başkâtibi Mak Yong Yang da ASEAN ile Türkiye arasında eğitim alanında uyumlu bir işbirliği bulunduğunun altını çizerek söz konusu olumlu havanın ve ortaklığın artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Kamboçya Büyükelçisi Kim Heng Meas ise iki ülke arasında 2018'de imzalanan eğitim anlaşmasına değinerek Türkiye'nin Kamboçya'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu. Brunei Büyükelçisi Shafiee Kassim ise iki ülke iş birliklerinin artacağını, öğrencilerinin bir elçi gibi rol alacaklarını dile getirdi.

Toplantıya katılan büyükelçi ve diplomatlar eğitim alanındaki olumlu etkileşimi kaybetmek istemediklerini belirterek Türkiye'de eğitim alanında yaşanan gelişmelerin dikkat çekici olduğunu vurguladı. Konuklar, ASEAN ile Türkiye arasındaki uyumlu iş birliği için Özer'e teşekkürlerini ilettiler.