Artı Bir Üniversite Modeli’ne “En Nitelikli Uygulama” ödülü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnegöl Meslek Yüksekokulu’nun hayata geçirdiği çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “En Nitelikli Uygulama” ödülüne layık görüldü.

BURSA (İGFA) - BUÜ İnegöl MYO Çocuk Gelişimi Programı’nın koordinatörlüğünü üstlendiği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ortaklığında yürütülen, aynı zamanda hayırseverlerin de katkı verdiği “Artı Bir Üniversite Modeli” çalışması ilgi görmeye devam ediyor. MYO koordinatörlüğünde 2021 yılında başlatılan ve bugüne kadar çok sayıda faaliyete imza atan çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da gerçekleştirilen 2024 Hayat Boyu Öğrenme Zirvesi’nde “En Nitelikli Uygulama” ödülü kazandı.

ÖZEL GENÇLER KAMPÜS ORTAMINDA HAYATA KATILIYOR

Modeli geliştiren İnegöl MYO, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Emre Bozdemir, yürütülen çalışmalar ve alınan ödül hakkında açıklamalarda bulundu. Özel gereksinimli gençlerin hayata katılmaları, üniversite ortamında eğitim alabilmeleri ve nihai olarak toplumla bütünleşebilmelerine imkân veren “Artı Bir Üniversite Modeli” çalışmasının Türkiye’de ve dünyada özel eğitim alanında ilk üniversite uygulama modeli olduğunun altını çizdi.

PROJE, BİLİMSEL MAKALEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Çalışmaları birebir takip eden ve her konuda destek vermeyi sürdüren İnegöl MYO Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan’a, ayrıca teşekkür eden Öğr. Gör. Emre Bozdemir; “Geliştirilen bu önemli ve uygulanabilir modele ortaklıkları ve destekleriyle katkı sağlayan İnegöl Kaymakamlığı’na, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, İnegöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne ve şuana kadar görev yapan tüm idarecilerimize , tüm hayırseverlerimize, uygulamaya büyük emekler veren özel eğitim öğretmenlerimize, tüm öğrencilerimize, Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerimize, tüm akademik ve idari personelimize çok teşekkür ederiz. Yakın bir zamanda uygulamalı olarak geliştirdiğimiz bu model ile ilgili tüm ayrıntıların yer aldığı bilimsel makalemiz yakında tamamlanmış olacak. Bu güzel modelin tüm üniversitelerimizde uygulanması ve yaygınlaşmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.