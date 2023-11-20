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Ara tatil bitti, ders zili çaldı
EĞİTİM 20.11.2023, 09:14
İlk ve ortaöğretim kurumlarında 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde ilk ara tatili bitti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı birinci ara tatil sona erdi.
Kasım ayında birinci ara tatilde öğrenciler, bir hafta dinlenme ve sosyal etkinliklere katılma imkanı buldu. Bu ara tatilde öğrenci ve velilerin tatil yerlerini tercih etmeyerek bulundukları şehirde tatili geçirdikleri görüldü.
22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yarıyıl tatili (15 tatil) gerçekleştirilecek.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|12
|31
|2. Galatasaray
|12
|31
|3. A.Demirspor
|12
|22
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|12
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|12
|18
|9. Hatayspor
|12
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Karagümrük
|12
|14
|13. Sivasspor
|12
|14
|14. Ankaragücü
|12
|13
|15. Pendikspor
|12
|13
|16. Konyaspor
|12
|10
|17. Alanyaspor
|12
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|12
|26
|3. Bandırmaspor
|12
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|12
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|12
|19
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|12
|16
|10. Ahlatçı Çorum FK
|12
|14
|11. Manisa FK
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Adanaspor
|12
|12
|14. Ümraniye
|12
|12
|15. Şanlıurfaspor
|12
|11
|16. Tuzlaspor
|12
|11
|17. Giresunspor
|12
|9
|18. Altay
|12
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|12
|28
|2. Liverpool
|12
|27
|3. Arsenal
|12
|27
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. M. United
|12
|21
|7. Newcastle
|12
|20
|8. Brighton
|12
|19
|9. West Ham United
|12
|17
|10. Chelsea
|12
|16
|11. Brentford
|12
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|12
|15
|14. Nottingham Forest
|12
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|12
|9
|17. Luton Town
|12
|6
|18. Sheffield United
|12
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|12
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Barcelona
|13
|30
|4. Atletico Madrid
|12
|28
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Las Palmas
|13
|18
|9. Valencia
|13
|18
|10. Rayo Vallecano
|13
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Osasuna
|13
|14
|13. Sevilla
|12
|12
|14. Villarreal
|13
|12
|15. Deportivo Alaves
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|12
|9
|18. Celta Vigo
|13
|8
|19. Granada
|13
|7
|20. Almeria
|13
|3
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