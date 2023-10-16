AÖF sınavsız ikinci üniversite için son saatler

Anadolu Üniversitesi AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları için bugün saat 17.00 itibariyle sona eriyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - 2023-2024 öğretim yılı ikinci üniversite kapsamında başlayan kayıtlar bugün (16 Ekim Pazartesi) saat 17.00 itibariyle sona eriyor.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına, Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 16 Ekim 2023 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacağı bildirildi.

Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere başvuru ve kayıt işlemleri çevrimiçi yapılıyor.