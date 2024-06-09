Antalya Muratpaşa'da yaz kurslarına kayıtlar başlıyor

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları, gençleri uzun yaz tatilinde ekran ve alışveriş merkezi kıskacından kurtaracak yaz kurslarına başvurular 10-14 Haziran tarihlerinde çevrim içi yapılacak.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi ve Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yürütülen mesleki eğitim, hobi ve sanat kursları (MEST) yaz dönemi kayıtları başlıyor.

7-18 yaş grubunun katılabileceği kurslara başvurular 10-14 Haziran da Muratpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.muratpasa-bld.gov.tr e-belediye hizmetleri bölümünden online olarak yapılacak.

Kurslar, Değirmenönü Kültür Merkezi, Kırcami Komşu Evi, Perge Sanat Merkezi ve Şirinyalı Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Açılacak kursların müzik kategorisinde bağlama ve gitar enstrüman eğitimlerinin yanı sıra solfej kursu da yer alacak.

Dans kategorisinde ise halk oyunları ve modern dans eğitimleri yer alıyor. Yaratıcı drama, fotoğrafçılık, resim, taş boyama ve heykelcilik dallarının da yer alacağı kurslar toplam 9 branşta gerçekleşecek.