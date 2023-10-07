Antalya Muratpaşa'da en güzel manzaralı etüt merkezi
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, dünyanın en güzel manzaralı etüt merkezini hizmete açtı. Falez sahil bandında bulunan merkez pazar hariç her gün açık.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, dünyanın en güzel manzaralı etüt merkezini hizmete açtı. Falez sahil bandında bulunan merkez pazar hariç her gün açık.
Muratpaşa Belediyesi, temmuz ayında çalışmalarına başladığı Falez Kampus öğrenci etüt merkezi çalışmalarını tamamladı ve hizmeti açtı. Beydağları, Konyaaltı sahili ve falezlerle sadece Antalya’nın değil, dünyanın en güzel manzaralı etüt merkezi, Şirinyalı Mahallesi’nde aynı zamanda belediyenin sanat atölyelerinin bulunduğu park alanında yer alıyor. Merkez pazar hariç 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrencilerin grup halinde ya da bireysel ders çalışmaları için yeniden düzenlenen binanın hukuki bir sürç sonunda belediyeye geçtiğini söyledi. Öğrencilerin ders çalışabileceği yerlerin büyük ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Uysal, merkezde kafe hizmetinin de bulunduğunu aktardı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|8
|17
|4. Beşiktaş
|7
|13
|5. Trabzonspor
|8
|12
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Alanyaspor
|8
|10
|11. Antalyaspor
|7
|9
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Sivasspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|8
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Kocaelispor
|8
|16
|3. Bandırmaspor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|8
|10
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Athletic Bilbao
|9
|17
|5. Atletico Madrid
|7
|16
|6. Real Sociedad
|8
|15
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|9
|3