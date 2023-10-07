Antalya Muratpaşa'da en güzel manzaralı etüt merkezi

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, dünyanın en güzel manzaralı etüt merkezini hizmete açtı. Falez sahil bandında bulunan merkez pazar hariç her gün açık.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, dünyanın en güzel manzaralı etüt merkezini hizmete açtı. Falez sahil bandında bulunan merkez pazar hariç her gün açık.

Muratpaşa Belediyesi, temmuz ayında çalışmalarına başladığı Falez Kampus öğrenci etüt merkezi çalışmalarını tamamladı ve hizmeti açtı. Beydağları, Konyaaltı sahili ve falezlerle sadece Antalya’nın değil, dünyanın en güzel manzaralı etüt merkezi, Şirinyalı Mahallesi’nde aynı zamanda belediyenin sanat atölyelerinin bulunduğu park alanında yer alıyor. Merkez pazar hariç 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, öğrencilerin grup halinde ya da bireysel ders çalışmaları için yeniden düzenlenen binanın hukuki bir sürç sonunda belediyeye geçtiğini söyledi. Öğrencilerin ders çalışabileceği yerlerin büyük ihtiyaç olduğunu dile getiren Başkan Uysal, merkezde kafe hizmetinin de bulunduğunu aktardı.