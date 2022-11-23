Antalya'da teleferik öğretmenlere ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Tünektepe Teleferik seferini tüm öğretmenler için ücretsiz yaptı.ANTALYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak öğretmenlere kapılarını ücretsiz açıyor. Öğretmen kimlik kartını ibraz eden tüm öğretmenler, 24 Kasım Perşembe günü saat 10.00-18.00 saatleri arasında teleferikten ücretsiz faydalanabilecek. Antalya’da görev yapan tüm öğretmenler bu özel ve anlamlı günde 605 rakımlı Tünektepe’ye çıkarak eşsiz Antalya manzarasını izleyebilecek.