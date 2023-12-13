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Antalya'da kız yurdunda ilk yardım eğitimi
EĞİTİM 13.12.2023, 10:08
Antalya'daki Elmalılı Hamdi Yazır Kız KYK Yurdu'nda ilk yardım eğitimi verildiElif Şevval DEMİR / ANTALYA (İGFA) - Antalya'da bulunan Elmalılı Hamdi Yazır kız kyk yurdunda öğrencilere ve personellere acil durumlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olunması için ilk yardım eğitimi verildi.
İki gün sürecek olan uygulamalı ilk yardım eğitimlerinde, uzman eğiticiler tarafından temel ilk yardım becerileri, kalp masajı, yaralanma ve "Heimlich" manevrası gibi pek çok başlıkta teorik ve uygulamalı hayat kurtaracak müdahaleler öğretildi.
İkinci gün yapılacak olan sınavın ardından başarılı olan öğrenciler ve personellere sertifika verilecek.
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|14. Adanaspor
|15
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|15
|14
|16. Pendikspor
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|17. Tuzlaspor
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|13
|18. Giresunspor
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|19. Altay
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|1. Liverpool
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|37
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|36
|3. Aston Villa
|16
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|24
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|16. Nottingham Forest
|16
|14
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|16
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|18. Luton Town
|16
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|20. Sheffield United
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|1. Girona
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|41
|2. Real Madrid
|16
|39
|3. Atletico Madrid
|15
|34
|4. Barcelona
|16
|34
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|16
|29
|6. Real Sociedad
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|29
|7. Real Betis
|16
|26
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