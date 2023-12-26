Antalya'da derneklere grafik tasarım eğitimi verecekler

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda Avrupa’nın en büyük Sivil Toplum Merkezi olma özelliği taşıyan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM),dernekler için grafik tasarım eğitim programı başlatıyor.ANTALYA (İGFA) - Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM), dernekler için grafik tasarım eğitim programı başlatıyor.

Tasarım temellerini sivil toplum kuruluşlarına öğreterek, derneklere kendi projelerini hayata geçirme ve kreatif dünyada fark yaratabilme imkanı sunmayı amaçlayan ASSİM; eğitime katılımcılara kartvizit ve broşür tasarımı, davetiye ve afiş tasarımı, sosyal medya görsel tasarımı, kurumsal kimlik tasarımı, magnet ve etiket tasarımı, Amerikan servis ve katalog tasarımı, logo tasarımı, restoran menü tasarımları, profesyonel grafik tasarım ipuçları ve püf noktaları konularında bilgiler verilecek.

Sivil toplum kuruluşlarına verilecek eğitim programının yanısıra ASSİM’de robotik kodlama, web ve oyun yazılım eğitimleri de devam ediyor.