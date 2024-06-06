Ankara Üniversitesi, yükselişini sürdürdü

Ankara Üniversitesi, yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds'ın (QS) 2025 Dünya Üniversite Sıralamasında 801-850 bandında yer alarak yükselişini sürdürdü.ANKARA (İGFA) - Üniversiteleri "akademik tanınırlık", "işveren tanınırlığı", "araştırmacı başına öğrenci sayısı", "araştırmacı başına atıf sayısı", "sürdürülebilirlik", "uluslararası araştırma ağı", "istihdam sonuçları", “uluslararası öğrenci" ve "araştırmacı oranları" olmak üzere 9 göstergeye göre değerlendirerek sıralayan yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, 2025 Dünya Üniversite Sıralamasını açıkladı. Bu yıl dünya genelinde önde gelen 5 bin 663 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, 1503 üniversite listelendi.

2023 sıralamasında 1001-1200, 2024 sıralamasında ise 901-950 bandında yer alan Ankara Üniversitesi, yükselişini bu yıl da devam ettirerek 2025 sıralamasında 801-850 bandında yer aldı. Ankara Üniversitesi, sıralamaya giren Türkiye’deki üniversiteler arasında ise 9. sırada yer aldı.

RUR’DA DA 573. SIRADAN 276. SIRAYA YÜKSELDİ

Ankara Üniversitesi, QS’in yanı sıra bir diğer uluslararası derecelendirme kuruluşu olan Round University Ranking’in (RUR) açıkladığı sıralamada da yükselişini devam ettirdi. Geçtiğimiz yıl dünya genelindeki üniversiteler arasında 573. sırada yer alan Ankara Üniversitesi 2024 yılı sıralamasında 276. sıraya yükseldi.

89 ülkeden 1200’den fazla üniversitenin “eğitim”, “araştırma”, “uluslararası çeşitlilik” ve “finansal sürdürülebilirlik” alanlarında hem coğrafi hem de zamansal olarak geniş bir kapsamda değerlendirildiği sıralamada Ankara Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise genel kategoride 5. sırada yerini aldı. Ankara Üniversitesi, “eğitim” kategorisinde 418. sıradan 98. sıraya; “araştırma” kategorisinde 794. sıradan 454. sıraya; “uluslararası çeşitlilik” kategorisinde 621. sıradan 542. sıraya; “finansal sürdürülebilirlik” kategorisinde ise 224. sıradan 218. sıraya yükseldi.

“DAHA YÜKSEK HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, bir araştırma üniversitesi olan Ankara Üniversitesinin QS Dünya Üniversite Sıralamasında üç yıldır üst üste başarısını devam ettirerek 801-850 bandına yükselmesinin ve RUR’da elde edilen başarının, üniversitenin uluslararası alanda kaydettiği ilerlemenin ve hedeflerine adım adım ilerlediğinin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bu başarıyı sürdürülebilir kılmak ve daha yüksek hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Ünüvar, hedeflerinin uluslararası sıralamalarda Ankara Üniversitesini daha yukarılara taşımak olduğunu vurguladı.