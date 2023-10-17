Ankara Üniversitesi'nden öğrencilere akşam yemeği

Ankara Üniversitesi, üniversiteye bağlı öğrenci evlerinin yakınında bulunan yemekhanelerde, akşam yemeği hizmeti başlattı.ANKARA (İGFA) - Kampüs girişlerinde öğrencileri her sabah çorba ikramı ile karşılayan Ankara Üniversitesi, öğle yemeğinin yanında öğrencilerin akşam yemeğinden de faydalanabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

16 Ekim Pazartesi itibarı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Tıp Fakültesi (Cebeci) Öğrenci Yemekhanesi, Milli Piyango Öğrenci Yemekhanesi, Veteriner Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi, Gölbaşı Öğrenci Yemekhanesi ile Vehbi Koç Öğrenci Evinde akşam yemeği hizmeti verilmeye başlandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, rektör yardımcıları, dekanlar ve genel sekreter, uygulamanın hayata geçirildiği ilk gün akşam yemeğini Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yerleşkesinde bulunan Cumhuriyet Kız Öğrenci Evinde kalan öğrencilerle birlikte yedi.

Yemek sonrası öğrencilere hitap eden Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi yönetimi olarak, öğrencilerin daha mutlu ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi.

İmkânlar ölçüsünde bu hizmetleri vermeye çalıştıklarının altını çizen Ünüvar, “İsteriz ki çok daha iyisini verelim ama gücümüz neye yetiyorsa onu vermeye gayret ediyoruz. Yemek hizmeti de bunlardan birisi. Öğle yemeği hizmeti veriyorduk,akşam yemeği için de çok yüksek talep olduğunu biliyorduk. Bu yönde bir çalışma yaparak, bugün itibarı ile öğrencilerimiz için akşam yemeği hizmetini de başlatmış olduk” dedi.

Öğrencilerin alkışlarla memnuniyetini dile getirdiği bu açıklama sonrası Rektör Ünüvar, “Keşke daha iyisini yapabilsek. Elimizden geldiğince sizlere en güzel hizmeti vermek için gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Her zaman yanınızdayız. Destekçiniziz” ifadelerini kullandı.

Ünüvar, yemek sonrası beraberindeki yöneticilerle öğrencilere hediyeler dağıttı. Program, anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.