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Ankara Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu açıldı

EĞİTİM 19.05.2023, 13:00
Ankara Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu açıldı

Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan ve 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak olan Bala Meslek Yüksekokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi, 603. Senato Toplantısı’nı, geçtiğimiz günlerde yeni meslek yüksekokulunun kurulduğu Bala ilçesinde yaptı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve rektör yardımcıları, Bala Belediyesi Konferans Salonu’ndaki toplantı öncesinde Belediye Başkanı Ahmet Buran’ı ziyaret ederek, yeni kurulan meslek yüksekokulu ile ilgili istişarelerde bulundu.

Ünüvar, daha sonra, Bala Meslek Yüksekokulunun kuruluş süreci ve açılması planlanan programlarailişkin senato üyelerine bilgi verdi.

Bala Meslek Yüksekokulu ve Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu ile birlikte Ankara Üniversitesinde meslek yüksekokulu sayısının 13’e yükseleceğini belirten Ünüvar, Bala Meslek Yüksekokulunun hem tarım hem hayvancılık hem de maden işletmeciliği alanında çok önemli işler yapacağını ifade etti.

Bala Meslek Yüksekokulu bünyesinde açmayı planladıkları Süt ve Besi Hayvancılığı Programı, Tarımsal İşletmecilik Programı ve Maden Teknolojisi Programı’nın bilinçli ve hedefe odaklı bir tercih olduğunun altını çizen Ünüvar, “Burada yetişecek çocuklarımız inşallah sektörün en ileri standartlarında iş yapan işletmelerde önemli görevler yapacaklar, insanlarımıza ve devletimize hizmet edecekler. İlk etapta Süt ve Besi Hayvancılığı Programı’nı açıyoruz, ilerleyen süreçte de diğerlerini açmayı planlıyoruz. Bu okulun, Bala’ya çok şey katacağına, hatta ilgili sektörler için çok önemli iş gücü yetiştireceğine inanıyorum” dedi.

Ünüvar, Bala Meslek Yüksekokulu’nun hayırlı olması temennisinde bulunarak, süreçteki destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Yürütme ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran ile Ankara Üniversitesi senato üyeleri ve yöneticilerine teşekkür etti.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran da Ankara Üniversitesi Senatosu’nu Bala’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Rektör Ünüvar ve senato üyeleri, toplantının ardından, Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Kaymakam Ramazan Yıldırım ve Belediye Başkanı Ahmet Buran ile birlikte, Millî Eğitim Bakanlığınca meslek yüksekokulu için tahsis edilen okul ve yanındaki yurt binasına geçti. “Ankara Üniversitesi Bala Meslek Yüksekokulu” tabelasının asıldığı okulun açılışı yapılırken, derslik, laboratuvar ve spor salonu ile yurt binasında incelemelerde bulunuldu.

Bala Kaymakamı Ramazan Yıldırım ise, meslek yüksekokulunun Bala’daki tarım, hayvancılık ve madencilik faaliyetlerine çok önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

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