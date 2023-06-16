Ankara ile Cakarta arasında akademik köprü

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da bulunan üniversitelerle akademik iş birliğine yönelik temaslarda bulundu.ANKARA (İGFA) - 7 ülke, 16 merkezde eş zamanlı gerçekleştirilen Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (AYÖS) için Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Ekim ile birlikte Endonezya’ya giden Rektör Ünüvar, yükseköğretim kurumlarıyla dayeni iş birliği imkânları üzerine yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi.

Ünüvar, ülkedeki temaslarına Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan'ı ziyaretle başladı. Küçükcan, burada yaptığı açıklamada, Ankara Üniversitesinin Endonezya’ya gelmiş olmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Çünkü iki ülke arasındaki bağlar tarihi olarak kuvvetli olmakla beraber, eğitim alanında atılacak her adımın önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Gerek Türkiye’nin yükseköğretiminin Endonezya’da anlatılması gerekse önümüzdeki yıllarda Endonezyalı bilim adamları ve öğrencilerin Türkiye’ye, Ankara Üniversitesi vasıtasıyla gidecek olmasının önemli olduğunu vurgulayan Küçükcan, “İki ülke arasındaki ilişki potansiyelinin büyüklüğü göz önüne alındığında ben eğitim alanında atılacak her adımın önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Büyükelçilik olarak bu ziyareti önemsiyoruz. Özellikle iki ülke arasındaki yükseköğretimde bir dönüm noktası olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Rektör Ünüvar da Ankara Üniversitesi olarak Endonezya’da ciddi bir rol üstlenmek istediklerini vurguladı. Ünüvar, “Sayın Büyükelçimizin de desteğiyle o rolümüzü de en güzelşekilde yerine getirmek istiyoruz. Umuyorum bugün başlayacak temaslarımız ülkemiz için, Ankara Üniversitesi için, Endonezya için güzel neticelere ulaşır” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Küçükcan ve Rektör Ünüvar,görüşmenin ardından, Yunus Emre Enstitüsü Cakarta Temsilcisi Cemal Şahin ile birlikte ülkenin en önemli üniversitelerinden Endonezya Üniversitesini ziyaret ederek, yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşmede, özellikle sağlık, teknoloji ve dil eğitimi alanında iş birliği yapılması konusunda mutabakata varıldı. Daha sonra üniversiteye bağlı 900 yatak kapasiteli eğitim ve araştırma hastanesini gezen heyet, üniversite ve hastane yetkililerinden eğitim faaliyetleri ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi alındı.

Ziyaret ettiği üniversitelerde rektör ve yöneticilere Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan Asya-Pasifik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinden ve bu merkezin yayımladığı “Türkiye’de Endonezya Çalışmaları” adlı kitabından bahseden Ünüvar, Endonezya’da da “Türkiye Araştırmaları Merkezi” kurulması önerisinde bulundu.