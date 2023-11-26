Anadolu Üniversitesi lisansüstü eğitimine yeni yönetmelik
Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Anadolu Üniversitesi'nce hazırlanan yönetmeliğe göre Lisansüstü Eğitim Enstitütüsü örgün ve/veya uzaktan öğretim yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.
Yönetmelikle örgün veya uzaktan öğretim yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümlerin çerçevesi çizildi.
Buna göre, öğrenci başvuru, kabulünün yanı sıra, kayıt, kayıt yenileme ve eğitim öğretime ilişkin esaslar, tezli-tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programına ilişkin detaylar yer aldı.
Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|13
|34
|2. Fenerbahçe
|12
|31
|3. A.Demirspor
|13
|25
|4. Trabzonspor
|12
|22
|5. Beşiktaş
|12
|22
|6. Kayserispor
|13
|22
|7. Antalyaspor
|12
|18
|8. Kasımpasa
|13
|18
|9. Hatayspor
|13
|17
|10. Rizespor
|12
|17
|11. Ankaragücü
|13
|16
|12. Gaziantep FK
|13
|15
|13. Karagümrük
|12
|14
|14. Sivasspor
|12
|14
|15. Konyaspor
|13
|13
|16. Pendikspor
|12
|13
|17. Alanyaspor
|13
|10
|18. Başakşehir
|12
|9
|19. Samsunspor
|12
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|12
|30
|2. Kocaelispor
|13
|29
|3. Bandırmaspor
|13
|25
|4. Gençlerbirliği
|12
|22
|5. Bodrumspor
|13
|21
|6. Göztepe
|12
|20
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|12
|18
|9. Erzurumspor
|13
|17
|10. Boluspor
|13
|16
|11. Ahlatçı Çorum FK
|13
|15
|12. Adanaspor
|13
|15
|13. Manisa FK
|12
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|12
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|12
|11
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|30
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Tottenham
|12
|26
|5. Aston Villa
|12
|25
|6. Newcastle
|13
|23
|7. Brighton
|13
|22
|8. M. United
|12
|21
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Chelsea
|13
|16
|11. Brentford
|13
|16
|12. Wolves
|12
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Nottingham Forest
|13
|13
|15. Fulham
|12
|12
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|13
|9
|18. Sheffield United
|13
|5
|19. Everton
|12
|4
|20. Burnley
|13
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|13
|34
|2. Real Madrid
|13
|32
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|13
|24
|6. Real Sociedad
|13
|22
|7. Real Betis
|13
|21
|8. Getafe
|14
|19
|9. Rayo Vallecano
|14
|19
|10. Valencia
|14
|19
|11. Las Palmas
|13
|18
|12. Deportivo Alaves
|14
|15
|13. Osasuna
|13
|14
|14. Sevilla
|12
|12
|15. Villarreal
|13
|12
|16. Cadiz
|12
|10
|17. Mallorca
|13
|9
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|14
|3