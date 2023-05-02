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Alper Taban: “Gayret eden başaracak"

EĞİTİM 02.05.2023, 14:56
Alper Taban: “Gayret eden başaracak"

İnegöl Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu iş birliğinde düzenlenen 1. Anticverse Kongresi ve İnegöl Eğitim Etkinliğine katılan Belediye Başkanı Alper Taban, gençlere fırsatlar oluşturmak için çalıştıklarını ifade ederek; “Gayret eden başaracak. Bu kapasitenin de sizlerde var olduğunu görüyorum” dedi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu iş birliğinde farklı şehirlerden üniversite öğrencilerinin de katıldığı 1. Anticverse Kongresi ve İnegöl Eğitim Etkinliği bugün Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde başladı. Lise düzeyindeki öğrencilere yönelik seminer ile başlayan program, devamında Yunus Emre Lisesinde atölye çalışması ve akabinde DOSTUM tesislerinde yapılacak kamp ile devam edecek.

ARTIK GÖZÜMÜZÜ AÇTIK

Belediye Başkanı Alper Taban, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen seminere katılarak gençlerle bir araya geldi. Burada kısa bir selamlama konuşması da yapan Başkan Taban, Türkiye’nin teknolojik gelişimde ortaya koyduğu başarıya, gençlere sunulan imkanlara ve hedeflere dikkat çekti. Başkan Taban, “Çok değerli bir buluşma gerçekleşiyor bugün burada. Bu tür zirve, eğitim, sempozyum ya da diğer teknik buluşmalar çok çok kıymetli. Nihayet itibariyle şunu görüyoruz; yaş ilerledikçe hayaller azalıyor. Aynı şekilde yaş aşağıya indikçe hayaller inanılmaz ve ucu açık. Biz geleceğin Unicorn’larının hatta bunları Turcorn olarak da ifade ediyoruz bizden çıkacağına inanıyoruz. Çünkü artık biz gözümüzü açtık. Belediyeler, Bakanlıklar bir takım kurum ve kuruluşlar, Milli Eğitimlerimiz herkes gözünü açtı. Sizler için mihmandarlık yapmaya çalışacağız, gerekli altyapıları oluşturmaya çalışacağız. İnanılmaz başarılara da imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

GAYRET EDEN BAŞARACAK

Gayret edenin ve çabalayanın başarıya ulaşacağını işaret eden Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi olarak Teknofest’lere katılıyoruz, geçmiş yıllarda aldığımız birincilikler var. Bilişim Vadisinde ofisimiz var, oraya teknik geziler yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimizi oraya taşıyarak buralarda da var olmalarına olanak tanıyoruz. Yeni girişimleri de buna ekleyerek gençlerimize destek olmak, fırsatlar oluşturmak istiyoruz. Gayret eden başaracak. Bu kapasitenin de sizlerde var olduğunu görüyorum. Bugün İHA’lar, SİHA’lar, Kızılelma, TCG Anadolu Gemisi gibi her gün bizleri heyecanlandıran gelişmeler görüyoruz. Doğalgaz keşifleri yapıyoruz. Bunlar da bizim daha büyük Ar-Ge ve yatırımlar için kaynak olacak. Sizler de yeni icat ve buluşlar ortaya koyarak hem ülkemizi hem kendinizi iyi birer noktaya taşıyacağınızı ümit ediyorum” diye konuştu.

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