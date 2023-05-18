Aliağalı öğrencilerden 'Robotik' başarı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ‘Uluslararası STEM Olimpiyatları’nda kodlama kategorisinde 3.sınıflar düzeyinde dünya birincisi olan Aslan Ateş Sarıbaş ile 2.sınıflar düzeyinde dünya üçüncüsü olan Fevzi Başar Celepoğlu’nu makamında misafir etti.İZMİR (İGFA) - Main Tean Organization tarafından Almanya merkezli yapılan, sorularının temeli STEM (Bilim-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) üzerine kurulu olan ve dünya genelinde öğrencilerin katıldığı ‘Uluslararası STEM Olimpiyatları’nda Aliağalı öğrenciler büyük bir başarı gösterdi.

Bu yıl 114’ten fazla ülke, bin 200’den fazla okul ve kurs, 11 binden fazla öğrencinin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilen ‘Uluslararası STEM Olimpiyatları’na katılan Aliağa Robotik Kodlama Kişisel Gelişim Kursu öğrencilerinden Aslan Ateş Sarıbaş kodlama kategorisinde 3.sınıflar düzeyinde dünya birincisi, Fevzi Başar Celepoğlu ise 2.sınıflar düzeyinde dünya üçüncüsü olarak Aliağa’ya büyük bir gurur yaşattı.

Uluslararası platformda Aliağa’yı başarıyla temsil eden öğrenciler ile Aliağa Robotik Kodlama Kişisel Gelişim Kursu müdürü Eren Çelikkıran’ı makamında ağırlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.