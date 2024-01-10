Akhisarlı öğrencilere tasarruf bilinci

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Akhisar’da 800 ilköğretim öğrencisine eğitim verildi.MANİSA (İGFA) -Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını Akhisarlı öğrencilere de ulaştırdı.

‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında öğrencilere eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Programa, 6 Eylül ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri katılım gösterdi. Programda Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Murat İpek ve yetkili personel yer aldı. Eğitim öncesinde Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, okul idaresi ve öğrencilere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti.

Programda, bilinçli su tüketimi, suyun canlı hayatı için önemi, su kaynaklarının korunması, suyun evlerimize gelme aşaması ve su tasarrufu konularında eğitim verildi. Çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Eğitimi dikkatle takip eden ve günümüzde bir damla suyun bile büyük önem arz ettiğinin bilincine varan öğrenciler merak ettiklerini sordular. Okul idareleri MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.