AGÜ'de 15 Temmuz programı düzenlendi

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Program daha sonra 15 Temmuz gecesini anlatan film gösterimi ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. 15 Temmuz’un artık milli birliğimizin ve demokrasimizin temel bir sembolü olduğunu ifade eden Rektör Yılmaz, “Özellikle tehdit ve kriz anlarında aralarındaki ufak tefek farklılıkları görmezden gelip, bir araya gelmek millet olarak tek bir elden ve tek bir yumruk olarak direnmek, ileriye doğru atılmak ve birlik duygusu içerisinde hareket etmek böyle her milletin yapabileceği bir iş değil” dedi.

Daha sonra “Osmanlı’dan günümüze darbeler” konulu konuşma yapan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Armağan Teke Lloyd, Tanzimat Dönemi’nden itibaren Osmanlı Devleti’ndeki ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki darbeleri ve darbe girişimlerini anlattı.

Doç. Dr. Lloyd, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde siyasi iktidarın en üst düzey temsilcisi olarak padişahlara yönelik birçok darbe girişimi yaşandığını anımsattı. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin bilançosunun ise tüm ülkemiz için çok ağır olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Lloyd, “Türkiye 15 Temmuz’da mevcut iktidarı zor yoluyla devirme tarihinin, en büyük ve en şiddetli müdahalelerinden birini yaşadı” dedi.

Programa Rektör. Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’ın yanısıra Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Genel Sekreter Osman Yıldırım, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.