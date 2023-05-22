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Afet bölgesinde psikososyal destek sürüyor
EĞİTİM 22.05.2023, 14:11
Millî Eğitim Bakanlığı'nca, depremin yaşandığı illerde öğrenci ve velilerin sosyal yaşama hızlı bir şekilde uyumunu sağlamak için yürütülen psikososyal destek faaliyetleri artarak devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Afet bölgesinde 3 milyona yakın öğrenci ve veliye psikososyal destek sağlandı.
Konuyla ilgili bakanlığın resmi internet sitesinde değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası olumsuz duyguların etkilerini azaltmak ve psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek amacıyla afet bölgesindeki on ilde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından 2 milyon 700 bin öğrenci ve veliye psikososyal destek sağladıklarını kaydetti.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|33
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|33
|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|37
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|35
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|35
|56
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Sevilla
|35
|48
|10. Osasuna
|35
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Valencia
|35
|40
|14. Almeria
|35
|39
|15. Celta Vigo
|35
|39
|16. Cadiz
|35
|38
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20
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