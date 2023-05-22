Afet bölgesinde psikososyal destek sürüyor

Millî Eğitim Bakanlığı'nca, depremin yaşandığı illerde öğrenci ve velilerin sosyal yaşama hızlı bir şekilde uyumunu sağlamak için yürütülen psikososyal destek faaliyetleri artarak devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Afet bölgesinde 3 milyona yakın öğrenci ve veliye psikososyal destek sağlandı.

Konuyla ilgili bakanlığın resmi internet sitesinde değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası olumsuz duyguların etkilerini azaltmak ve psikolojik sağlamlıklarını güçlendirmek amacıyla afet bölgesindeki on ilde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından 2 milyon 700 bin öğrenci ve veliye psikososyal destek sağladıklarını kaydetti.