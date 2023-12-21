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AFAD ekiplerine Adıyaman'ın sarp kayalıklarında eğitim
EĞİTİM 21.12.2023, 18:24
Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine uygulamalı eğitim verildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre AFAD’ın eğitim uzmanları tarafından arama kurtarma ekiplerine sahada eğitim verildi.
Uzmanlar, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Hamzalar köyü kırsalında bulunan sarp kayalık ve yüksek tepede eğitim verildi.
Eğitimde hafif davranış şekilleri, enkaza giriş teknikleri ve arama kurtarma usulleri, kurtarmada kullanılan ip ve tırmanış teknikleri, arama kurtarmada kullanılan malzemelerin teknik özellikleri bakımı ve kullanış şekilleri gibi konularında eğitimler verildi ve uygulamalar yapıldı.
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