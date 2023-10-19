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AFAD'dan Bilecik'te 'afet farkındalık' eğitimi
EĞİTİM 19.10.2023, 09:54
Bilecik'te 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında il genelindeki okullarda AFAD İl Müdürlüğü tarafından bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te "13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında öğrencilerin afete hazırlık konusunda bilinçlendirmesine yönelik bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi.
Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'nce gerçekleştirilen “Afet Farkındalık ve Yangın Farkındalık” eğitimlerinde öğrenciler, afet öncesi, anı ve sonrasına ilişkin bilgilerini güncelledi.
Eğitim sonunda öğrencilere broşür ve kitapçıklar dağıtılırken, deprem anı ve tahliye tatbikatları uygulamalı olarak gerçekleştirildi.
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|20
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|20
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|P
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|9
|24
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|9
|22
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|9
|21
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|8
|19
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|9
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|9
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