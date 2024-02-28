Abdullah Gül Üniversitesi’ne kurumsal akreditasyon

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında akreditasyon almaya hak kazandı. Kurumsal Akreditasyon Belgesi YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından AGÜ’de düzenlenen törenle Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’a verildi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonunda yapılan törene YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ve Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’ın yanısıra Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu ile üniversitenin akademik, idari personeli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, yükseköğretimde kalitenin Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli bir konu olduğunu belirterek YÖKAK’ın Kurumsal Akreditasyon Programı’nın önemine dikkati çekti. Rektör Yılmaz, YÖKAK’ın kurulduğu günden bugüne kadar Türkiye’deki yükseköğretim sisteminin belli bir noktaya gelmesine inanılmaz katkısı olduğunu söyledi.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Evren Mutlugün de AGÜ’nün araştırma faaliyetleri ile performans analizini içeren bir sunum yaptı.

Daha sonra konuşan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ise Yükseköğretimde Kalite Güvence Sistemleri ve akreditasyonların önemini yaptığı sunumla anlattı.

Yükseköğretimi etkileyen süreçler, Kalite Kurulu’nun çalışma alanları ve değerlendirme yöntemleriyle ilgili bilgiler veren Prof. Kocabıçak, Türkiye’de akreditasyon süreçlerine ilişkin güncel verileri paylaşarak akreditasyon almanın kurumlara sağladığı faydalara da değindi.

Konuşmaların ardından Abdullah Gül Üniversitesi’nin almaya hak kazandığı akreditasyon belgesi YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından üniversite adına Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’a verildi.