Abdullah Gül Üniversitesi’nden ekonomi seminerleri

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Ekonomi Bölümü tarafından düzenlenen “Ekonomistler Ne Yapar” konulu seminere, dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. N. Gregory Mankiw konuşmacı olarak katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Halen Harvard Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Mankiw, seminerde ekonomi düşüncesini ve araştırmalarına şekil veren deneyimlerini paylaştı.

Online yapılan ve Ekonomi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Umut Türk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminere, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Özellikle para politikası alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Mankiw, seminerde akademik kariyerini, ekonomi düşüncesini ve araştırmalarına şekil veren deneyimlerini paylaşarak, öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Ekonomiye ilişkin temel kavramları öğreten popüler bir ders kitabı olan "Principles of Economics" adlı kitabın da yazarı olan Prof. Dr. Mankiw, ekonomi öğretimi, yapay zeka ve işgücü piyasası ve sürdürülebilirlik gibi çeşitli konularda soruları yanıtladı.

Ekonomi Seminerlerinin devam edeceği belirtildi.