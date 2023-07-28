Abdullah Gül Üniversitesi’nde mezuniyet sevinci

AGÜ bu yıl 6’ncı mezunlarını 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımıyla düzenlenen törende verdi

MehneMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) bu yıl 6’ncı mezunlarını verdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de katılımıyla düzenlenen törenle verdi. Gül törende, mezunlara tavsiyelerde bulunarak, onlara ihtiraslı olmamalarını mutlaka iddialı olmalarını ve çok çalışarak hedeflere ulaşmalarını söyledi. Gül, “Sadece bilgi edinmediniz, entelektüel çevrenizi ve sosyal çevrenizi de genişlettiniz. Buradaki akademik iklimden faydalanarak dünya görüşleriniz, ufuklarınız genişledi” dedi.

Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirilen Mezuniyet Töreni’ne 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yanı sıra, Vali Vekili Dr. Abdullah Kalkan, Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer, Kayseri Eski Milletvekili Şaban Bayrak, Şanlıurfa Eski Milletvekili Faruk Bayrak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Savruk, Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ve Kurucu Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Erciyes Üniversitesi Eski Rektörlerinden Prof. Dr. Mehmet Şahin, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve AGÜV üyeleriyle öğrenciler, veliler, akademisyenler, daire müdürleri, siyasi parti il temsilcileri, oda başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Tören önce Öğretim Üyelerinin ve mezun öğrencilerin kortej geçişiyle birlikte yerlerini almasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla devam eden törende AGÜ’nün başarılarını, misyonu ve vizyonunu anlatan ve dünyadaki hızlı değişime dikkat çeken tanıtım filmi izlendi.

Törende konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mezunlara hitap ederek eğitime yapılan yatırımın önemini vurguladı. Gül, “Eğitime yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Bir aile içinde, böyle bir şehir içinde, böyle bir ülke içinde böyle. Eğitimde sadece istatistiklerle övünmememiz gerekir. Eğitimin içeriği, kalitesi ve niteliği her şeyin üstünde. Karakterli ve azimli olduğunuz sürece daima fark edilirsiniz. Size hiçbir zaman ihtiraslı olun demem. İhtiraslı olmak hiçbir zaman iyi bir şey değildir. Bu bencilliktir. Ama mutlaka iddialı olun ve çok çalışarak hedeflerinize ulaşın. Eğitimin her şeyin önünde geldiğini burada defalarca söyledim. Eğitime yapılan yatırım en iyi yatırımdır. Bu, aile için de ülke içinde böyledir” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz ise konuşmasında, AGÜ’nün mezun profili hakkında bilgiler verdi. İş dünyasında AGÜ mezunları ile ilgili sıklıkla olumlu yorumlar aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, mezunlarının gerçekten gurur veren başarılara imza atıklarını ve bunun en önemli sonucu olarak da AGÜ mezunlarının % 97’sinin halen istihdam edilmiş durumda olduklarını söyledi.

“Üniversitemizin Türkiye’de ve dünyada elit üniversiteler arasında olduğunu gururla görüyoruz” diyen Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ise AGÜ’nün her sene dünya çapında derecelendirme kuruşlarından üst sıralarda açıklandığını ve hem ulusal hem de uluslararası alanda gerek öğrenci memnuniyetinde gerekse akademik kalitesiyle tüm programlarında en üst seviyelerde değerlendirildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçilerek üniversite ve bölüm birincilerine ödülleri verildi. Üniversite ve bölüm birimcilerini ödüllerini 11. Cumhurbaşkanı Gül, Vali Vekili Dr. Abdullah Kalkan, Milli Eğitim Eski Bakanı Ömer Dinçer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Av. Mehmet Savruk, AGÜV Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz’dan aldı

Diplomalarını alan öğrenciler sahnede hep birlikte keplerini havaya fırlatarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Törende 174 lisans, 20 yüksek lisans ve 12 doktora bölümünden toplam 206 öğrenci mezun olarak diplomalarını aldı.

GÜL, AGÜ TANITIM VE TERCİH GÜNLERİNE VE AGÜ MEZUNLAR BULUŞMASINA KATILDI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, mezuniyet törenine katılmak üzere geldiği AGÜ’de Rektörlük Sergi Salonu’nda gerçekleştirilmekte olan Tanıtım ve Tercih Günleri’ne katılarak üniversite adayı öğrencileri bilgilendirmek amacıyla açılan bölüm ve kulüp stantlarını gezdi. Stantlardaki Öğretim Üyeleri ve öğrencilerle görüşen Gül, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gül, daha sonra Abdullah Gül Üniversitesi’ni Destekleme Vakfı üyeleriyle beraber bu yıl ilki düzenlenen ve Sümer Kampüsü Büyük Ambar da gerçekleştirilen AGÜ Mezunlar Buluşması’na da katılarak mezunlarla bir araya geldi.