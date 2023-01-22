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ABB’den LGS ve YKS’ye hazırlık kursları

EĞİTİM 22.01.2023, 12:00
ABB’den LGS ve YKS’ye hazırlık kursları

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla projeler hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Liselere Giriş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına Hazırlık Kursları” düzenleyecek.ANKARA (İGFA) - Başkentte her çocuğun aynı şartlarda eğitim alabilmesi için çalışan ve çeşitli projeler hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Liselere Giriş ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarına Hazırlık Kursları” düzenleyecek.

Daha önce sınavlara hazırlanan öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmetleri veren ve deneme sınavı uygulaması başlatan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı şimdi de YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için ücretsiz kurs düzenleyecek.

 EĞİTİMLER 6 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

“LGS Hazırlık Kursları” kapsamında 7 ve 8. sınıf öğrencilerine; Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri ve İngilizce branşlarında eğitimler verilecek.

Ücretsiz verilecek kurslardan faydalanmak isteyenler 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Osmanlı Aile Yaşam Merkezi’ne (AYM) giderek başvuruda bulunabilecek. Yine Osmanlı AYM’de gerçekleşecek dersler 6 Şubat’ta başlayacak.

 100 ÖĞRENCİ 100 BAŞARI

Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ise “YKS Hazırlık Kursları”na ev sahipliği yapacak. “100 öğrenci 100 başarı” hedefi ile düzenlenen kursta dersler 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve hafta içi her gün gerçekleşecek. Kurs kapsamında Matematik, Kimya, Fizik ve Türkçe dersleri verilecek.

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