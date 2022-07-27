ABB’den ‘çocuklar için atölye’ eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve Usturlab Deneyim Merkezi iş birliğiyle ABB Çocuk Kulübü üyelerine yönelik “Çocuklar İçin Atölye” programını başlattı. Çocukların astronomi, bilim, doğa, sanat ve teknoloji eğitimlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla proje sonunda 7-12 yaş grubu yaklaşık 800 çocuğa ücretsiz eğitim desteği verilecek.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi “öğrenci dostu” uygulamalarla sanatı, bilimi ve teknolojiyi küçük yaşta aşılamak amacıyla eğitim ve sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam ediyor.

ABB, Ankara Kalkınma Ajansı ve Usturlab Deneyim Merkezi ile iş birliği yaparak Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulübü üyesi 7-12 yaş arasındaki yaklaşık 800 çocuğa yönelik “Çocuklar için Atölye” çalışması başlattı.

HEDEF: TABİAT VE SANATI TEKNOLOJİK MATERYALLERLE ÇOCUKLARLA BULUŞTURMAK

Felsefe, sanat ve bilimsel üretim sürecini daha erişilebilir hâle getirmeyi ve tabiatın bu çağdaki yolculuğuna eşlik etmeyi amaçlayan ABB ile Usturlab Deneyim Merkezi bu projeyle; bilimi sokağa, oyunlara, şehirlere ve okul sıralarına taşıyarak dezavantajlı çocukları da bilim ve teknoloji ile buluşturmayı hedefliyor.

Usturlab Deneyim Merkezi Eğitim Direktörü Ayşe Ersöz Ekizoğlu, eğitim programı hakkında şu bilgileri paylaştı:

“2010 yılından beri felsefe, sanat, tabiat ve bilimin serüvenine eşlik ediyoruz. Atölye eğitimleri, müzeler, kutu oyunları ve atölye eğitimleri düzenleyerek çocuklarımızı nitelikli eğitimlerle buluşturuyoruz. Amacımız bir sosyal sorumluluk projesi olarak dezavantajlı çocukları Usturlab nitelikli eğitimleriyle buluşturabilmek. ABB’den gelen çocuklara 4 gün süresince gönüllü eğitmenlerimiz tarafından ücretsiz eğitim desteği sağlayacağız.”

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Koordinatörü Nagehan Topcu da projenin Başkentli çocukların eğitimine katkı sağlayacağına dikkat çekerek, “ABB Çocuk Kulüplerimize bağlı yaklaşık 800 çocuğu bu atölyelerden faydalanması için Usturlab’a getiriyoruz. Bu projenin amacı çocuklara yaz döneminde sanat, bilim ve temel bilimlerle ilgili bilgi vermek ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak” dedi.

ÇOCUKLAR BİLİMİ, DOĞAYI VE SANATI EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Çocukların nitelikli astronomi, bilim, doğa, sanat ve teknoloji eğitimlerine erişimlerine katılımlarını kolaylaştırmak için 20-21 Temmuz tarihlerinde ilki verilen ücretsiz eğitim 27-28 Temmuz 2022 tarihlerinde de devam edecek.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde öğrenim gören ve Usturlab Deneyim Merkezi’nde eğitim alan öğrenciler tarafından gönüllü olarak verilen eğitimlere katılan Başkentli çocuklar ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Toprak Kaya: “Hayvanların özelliklerini ve anatomisini inceledik. Yaz tatilimi burada geçirmekten mutluyum. Eğlenceli bir eğitim süreci oluyor benim için.”