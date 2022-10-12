81 il 81 Anaokulu Projesi’nin 61’ncisi Trabzon’da açıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bir dizi temasta bulunmak ve açılışa katılmak üzere bugün Trabzon’a geldi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman’ın bir an olsun yalnız bırakmadığı Yıldırım, ‘81 İl 81 Anaokulu Projesi’ kapsamında Trabzon’da yapımı tamamlanan Fatma Tuna Kızılay Anaokulu’nun açılışını gerçekleştirdi.TRABZON (İGFA) - Semiha Yıldırım himayelerinde Türk Kızılay tarafından yürütülen ‘81 İl 81 Anaokulu Projesi’ kapsamında yapımı tamamlanan 61. anaokulu olan Fatma Tuna Kızılay Anaokulu’nun açılışı, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım’ın katılımıyla açıldı. Trabzonlu iş insanı Erol Tuna’nın bağışıyla hayata geçirilen anaokulu açılışına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, eski Devlet Bakanları Faruk Nafiz Özak ve Mehmet Cahit Turhan, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

TUNA: ÖNEMLİ BİR ATILIM

Açılışta konuşan Erol Tuna, Türk Kızılay’ı projesinin kendilerini heyecanlandıran önemli bir atılım olduğunu belirterek, “Bu güzel proje için gönülden Semiha Yıldırım, Türk Kızılay ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin 81 ilin ilçelerini de kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması temennimizdir. Biz Tunalar Topluluğu olarak 100 yılı aşan ticari faaliyetleri, toplum yararına kullanıldığı sürece anlam ve değer ifade edeceğini biliyoruz. ‘81 il 81 Anaokulu Projesi’ni büyük fırsat olarak gördük ve Fatma Tuna Anaokulu ile bu projeye dâhil olduk” dedi.

ATAMAN: TRABZON EĞİTİMLE KONUŞULUR OLDU

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ise yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım’ı Trabzon’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, “Sizleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Kendileri bir resmi görev nedeniyle yurt dışında olduğundan, selam ve hürmetlerini de iletiyorum. Sayın Başbakanım doğrusu sizi görünce sormak istiyorum, Ovit’ten mi geldiniz? Salmankaş’tan mı geldiniz? Zigana’dan mı geldiniz? Biz yaptığınız, evimize huzur ve sağlık içerisinde gittiğimiz yollara alışkındık ama annemiz, ablamız, öğretmenimizin okul açılışlarına vesile olmasından da bir o kadar gurur ve keyif duyduk. Sizinle birlikte aynı görevi yapan iki Bakanımız, iki değerli büyüğümüz de buradalar. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Sayın Mehmet Cahit Turhan ağabeyimizin vesile olduğu Fen ve Teknoloji Lisesi’nin açılışını yaptık. Trabzon son dönemde eğitimle, okulla konuşulur oldu. Ve bu şehrin kültürü itibarıyla da bunu fevkalade hak ettiğini düşünüyorum. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Tuna ailesini, Erol Tuna Bey’i de bu ve benzeri örnek işlere imza attığı için tekraren tebrik ediyorum. Bu arada Sayın Valim, ayağından mıdır, nedendir bilmiyorum, bu açılışlar yeni İl Milli Eğitim Müdürümüzün de şansı olsa gerek. Kendisini de tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

USTAOĞLU: GÜZEL HİZMETLERE VESİLE OLACAKLAR

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar da kısa bir selamlama konuşması yaptı. Günnar’ın ardından söz alan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, “Buradan yetişecek yavrularımız, bu memlekete, güzel hizmetlere vesile olacaklar. Bizim inancımızda kültürümüzde hayır hasenat işleri çok önemli. Bugün burada rahmetli Fatma Tuna annemiz adına yapılan bu okulumuzda yetişen çocuklarımız, başta Fatma Tuna olmak üzere ailenin tüm mensuplarının kıyamete kadar amel defterlerinin açık olacağını hepimiz biliyoruz. Erol Tuna ve ailesi sadece bu okulu değil ilimizde inşaatı devam eden 24 derslikli okulu da yapıyorlar. Önümüzdeki yıl o da faaliyete geçecek. Onlar da hayırda yarışıyorlar” dedi.

YILDIRIM: ÜLKEYİ BİR BAŞTAN BİR BAŞA DONATTIK

Açılışta son olarak söz alan AK Parti Genel Başkan Vekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı; “Bugün çok güzel vesileyle bir eğitim yuvasının açılışı, vesilesiyle sizlerle beraberiz. Faruk Bey ve Cahit Bey bilir, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıl, Türkiye’yi bir baştan bir başa, yollarla donattık. Havaalanları yaptık. Hızlı trenlerle, tren hatlarıyla, iletişim hatlarıyla ülkeyi baştan başa donattık. Bu işleri yaparken, Bayındırlık Bakanı olarak Faruk Özak Beyefendi, daha sonra çalışma arkadaşım olarak Mehmet Cahit Turhan, Bakanımızın da büyük emekleri var. 6 bin kilometreden aldığımız bölünmüş yolları 28 bin 500 kilometreye çıkardık. Başladığımız projelerin her gün bir tanesi açılışa hazır hale geldi. Böyle giderse o dönem başladığımız projeleri 10 yıl boyunca açmaya devam edeceğiz.”

YOLLARI BÖLERİZ TÜRKİYE’Yİ BÖLDÜRTMEYİZ

“Bizim hedefimiz, amacımız insanı yüceltmek. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin fikri bizim en büyük hedefimiz oldu. Tabi yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik, yolları böldük, ülkeyi doğudan, batıya kuzeyden güneye birbiriyle yaklaştırdık. Ama bütün bunları yaparken bir şeye dikkat ettik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Onun için her türlü terör örgütü ile amansız mücadele verdik ve bugünlere geldik. Ülkemizin her köşesinde bayrağımız dalgalanıyor, ocaklarımız tütüyor, yaylalarımızda besicilerimiz işlerini güçlerini yapıyor, vatandaşımız doğudan batıya, kuzeyden güneye rahatça seyahat ediyor.”

BU ESER BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI

“Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale, Marmaray, Avrasya, Ovit beni bu kadar heyecanlandırmadı. Şu eser çok mütevazı ama bunda duyduğum heyecan, bunda duyduğum mutluluk o büyük eserlerden daha fazla. Çünkü buradaki iş geleceğe yatırım. Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır. İşte bu yatırım insan yetiştirecek. Öğrenmenin yaşı yok, her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Bugünün yavruları, şanslı. Biz onlar kadar şanslı değildik.”

BÜYÜK ÜLKENİN HEDEFİ DE BÜYÜK OLACAK

“1 ay önce okullarımız açıldı. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite üst üste koyduğumuzda 27 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Ne anlama geliyor. Dünyada 195 ülke var, bizim öğrenci nüfusumuz 145 ülkeden daha fazla. Başkalarının nüfusundan fazla. Ayrıca 2,5 milyon da öğretim görevlimiz, öğretmenimiz var. Böyle büyük bir ülkenin hedefi de büyük olacak. Genç Cumhuriyetimizin 100. yılına gün sayıyoruz. 29 Ekim’den itibaren 100. yılımızı tamamlamış olacağız. Yeni bir yüz yıla hazırlanıyoruz. Yeni 100 yıl Türkiye’nin, Türklerin yılı olacaktır. Bunun ayak seslerini duyuyoruz.”

AÇILIŞ KURDELESİ KESİLDİ

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Vekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, eski Bakanlar Mehmet Cahit Turhan ve Faruk Nafiz Özak ile davetliler açılış kurdelesini kestiler ve birlikte okulu gezdiler.

BİRLİKTE AĞAÇ DİKTİLER

Davetlilerin ve miniklerin ilgisiyle karşılanan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile açılışa katılanlar daha sonra anaokulunun bahçesine birlikte ağaç diktiler.