8. Niyet Akademi açıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, kadınların toplumun her alanında var olması, meslek edinmesi, ekonomik olarak güçlenmesi ve iş dünyasında daha fazla yer almalarını sağlamak amaçlarıyla geliştirdiği Nitelikli İşgücü Yetiştirme Akademisi’nin (NİYET) 8. Şubesi Sarıçam ilçesinde açıldı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’yı vizyoner belediyecikle buluşturmayı, nitelikli işgücünü arttırmak adına hizmet ağını genişletmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda NİYET Akademisi 8. Şubesi, Sarıçam Osmangazi Mahallesi’nde açıldı.

Açılışa Başkan Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar, siyasiler, muhtarlar ve Sarıçamlılar katıldı.

ÇEŞİTLİ DALLARDA EĞİTİM VE MEB ONAYLI SERTİFİKA

Başkan Zeydan Karalar’ın sayılarını artırmayı hedeflediği NİYET Akademilerde; aşçılık, yabancı dil, muhasebe ve bilgisayar dallarında işaret dili, seramik, spor, müzik, okuma yazma, çinicilik, el sanatları, örgü, dokuma, punch, büro yönetimi ve sekreterlik, dünya mutfağı, muhasebe-finansman, düz dikiş makinası branşlarında ağırlıklı olarak kadınlar eğitim alıyor. Akademi’de ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika veriliyor.

MUHTARLARDAN BAŞKAN ZEYDAN KARALAR’A TEŞEKKÜR

Açılışta ilk sözü alan Osmangazi Mahalle Muhtarı Mehmet Can, Başkan Zeydan Karalar’ın bölgeye yaptığı hizmetleri anlattı, hizmetleri için teşekkürlerini iletti.

Konuşmasına; şehit askerlerimize rahmet, yaralı askerlere şifa, şehit yakınlarına ve Türk Milleti’ne baş sağlığı dileyerek başlayan Başkan Zeydan Karalar, İslam Alemi’nin Regaip Kandili’nin ve Üç Aylar’ının mübarek olması temennisinde bulundu.

KADINLAR MESLEK ÖĞRENSİN, ÜRETSİN, PARA KAZANSIN

NİYET Akademilerin önemine değinen Başkan Zeydan Karalar, 8’incisini açtıkları Niyet Akademi sayısını artırmaya kararlı olduklarını söyleyerek,“Kadınlarımız meslek öğrensin, üretsin, para kazansın ve ailesine, çocuklarına destek olsun istiyoruz" dedi.

SARIÇAM’A YOĞUN HİZMET

Sarıçam’a ilk kreşi Ertuğrul Gazi’de açtıklarını, bir kreş daha açacaklarını; Çarkıpare Parkı’nın Sarıçam’a çok yakıştığını, ikinci ve daha büyük bir parkı ise en kısa zamanda Sarıçam’a kazandıracaklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, "Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımız ile gece demeden, gündüz demeden, bıkmadan, yorulmadan, sorunlara çözüm oluyoruz. Sarıçam hizmet alıyor, almaya devam edecek" dedi.

BORÇ GELİRİN 4 KATIYDI, GELİR BORCUN 4 KATI HALİNE GELDİ

Pandemiye, depremlere ve ağır borç yüküne rağmen Adana’ya yapılan devasa hizmetlere de değinen Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Şimdiye kadar bir belediye başkanının yapmadığı rekor hizmetlere imza attık. 3 alt geçit yaptık, 5 bulvar hizmete girdi, 197 bulvar ve caddeyi yeniledik, şu ana kadar 2 milyon 795 bin ton asfalt dökerek kimsenin yapamadığını yaptık, 111 otobüs, 310 iş makinesi aldık, arıtmalar yaptık, asbestli boruları değiştirdik, yoğun yağmur yağdığında birçok noktada meydana gelen seli önleyecek altyapı çalışmaları gerçekleştirdik, Adana’nın vergi gelirini artırarak, belediyeye yılda 1 milyar lira para gelmesini sağladık, çiftçimize, zor durumdaki halkımıza önemli destekler sağladık. Borcu gelirinin 4 katı olan belediyeyi, geliri borcunun 4 katı haline getirdik. Biz kendimizi Adana’ya adadık ve Adana Adana çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu hizmetlerimizi doğru yönetim, mali disiplin ve parayı iyi kullanarak hayata geçirdik.”

Konuşmasının devamında metro projesine de değinen Başkan Karalar, "Parasal açıdan kimseye ihtiyacımız kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız projemizi onaylarsa sadece Metro 2. Hattı için borçlanma isteyeceğiz. Normal tramvay hattının yanı sıra, bir de nostaljik tramvay yapacağız” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açılışı gerçekleştirmek üzere kadınları sahneye davet etti ve kurdeleyi birlikte kesti.

Başkan Zeydan Karalar, akademiyi eşi Nuray Karalar’la birlikte gezerek detaylı bilgi aldı.