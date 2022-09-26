75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL destek

İBB’nin üç yıldır artırarak devam ettirdiği ‘Genç Üniversiteli Desteği’ projesinde 75 bin öğrenciye geri ödemesiz verilecek 4 bin 500 TL burs başvuruları başladı. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 26 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında İBB’nin “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) “Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL burs desteğinde bulunacak. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, ücretli değişim programında olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 25 yaşından büyükler ise burstan faydalanamayacak.

“İSTANBUL SENİN” UYGULAMASIYLA BAŞVURULACAK

Öğrenciler, burs desteği için İBB’nin “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden başvuru yapacak. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiler “İstanbul Senin” mobil uygulamasında yer alıyor. 26 Eylül’de başlayan başvurular 16 Ekim tarihinde sonlanacak. Yapılacak değerlendirmelerin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilere, Ekim ayından itibaren 3 taksit olarak ödeme yapılacak.

“BAŞARI KRİTERLERİNE BAKIYORUZ”

Burs desteğine ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “İBB, ‘Genç Üniversiteli Desteği’ programını başlatıyor. 3 yıldır devam eden projede en son 52 bin öğrenciye 3 bin 200 lira destek verilmişti. Hayat koşullarının değişmesi ve zorlaşması nedeniyle İBB bu sene 75 bin öğrenciye 4 bin 500 lira öğrenim katkısı yapacak” dedi. Yardımların ailelerin ihtiyaç durumuna göre yapılacağını kaydeden Polat, “Bu yardımları ailelerin muhtaçlık durumuna göre tespit ediyoruz. Kendisi ya da ailesi İstanbul’da ikamet eden bütün öğrenciler başvurabilecek. Öğrenim durumlarına, başarı kriterlerine bakıyoruz. Başvuracak öğrencilerin devlet üniversitelerinde okumaları ya da özel, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu koşulunu taşımaları gerekiyor. Genç arkadaşlarımız İstanbul Senin uygulaması üzerinden 16 Ekim’e kadar başvurularını tamamlayabilir. Başvuru evrakları ve diğer bilgiler İstanbul Senin uygulamasında kendilerini yönlendirecek şekilde mevcuttur” diye konuştu.

PROJENİN GEÇMİŞİ

“Genç Üniversiteli Desteği” projesi kapsamında sağlanan burslar geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. “Genç Üniversiteli Desteği” kapsamında, projenin yapıldığı ilk dönem olan 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423 öğrenciye burs sağlandı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 33 bin 763 öğrenciye burs sağlanırken, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ise 51 bin 992 öğrenci burs aldı. Bu dönemde yapılan destek toplamda 3 bin 200 TL olurken, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL geri ödemesiz burslarla yapılacak.

İSTENEN BELGELER

· Nüfus cüzdanı fotokopisi

. İkamet belgesi (Şehir dışından gelenlerin ikametgahını İstanbul’a aldırması gerekiyor. )

· Sabıka kaydı / disiplin cezası almadığına dair belge

· Vukuatlı nüfus kayıt örneği

· Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

· Bursluluk belgesi

· Disiplin belgesi

· Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, maaş bordrosu vb.)

· Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

· Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler (Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınıyor)

· Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

· Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi