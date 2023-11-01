Son Dakika

50+ Hayat Okulu'nda kep sevinci

EĞİTİM 01.11.2023, 09:59
50+ Hayat Okulu'nda kep sevinci

İnsanların yaşlanırken hayat boyu öğrenme olanaklarından yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) tarafından başlatılan ‘3. Yaş Üniversitesi: 50+ Hayat Okulu’ ilk mezunlarını verdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi'nde bahar aylarında başlayan ve bir hayat boyu öğrenme girişimi olan ‘3. Yaş Üniversitesi: 50+ Hayat Okulu’nda 2023 Yılı Eğitim-Öğretim Programı tamamlandı.

Kuşaklararası dayanışma ve aktif yaşlanma temalarını temele alan program kapsamında gönüllü akademisyenler tarafından katılımcılara 7 hafta boyunca 14 oturum ve toplam 70 derste; sağlık, beslenme, fiziksel aktivite, kronik hastalıklar gibi konulardan yaş almanın anlamı, drama, halk oyunları, felsefe, sanat, müze eserleri gibi konulara kadar çok geniş içerikte eğitimler verildi.

Kıdemli öğrencilerin ara sınav ve final sınavı ile bilgilerinin ölçüldüğü, proje ödevi hazırladıkları eğitim programı sonunda 35 öğrenci mezun olmaya hak kazandı.

Eğitimi tamamlayanlar için Rektörlük 100. Yıl Salonu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, rektör yardımcıları, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete, dekanlar, akademisyenler, mezunlar ve yakınları ile huzurevi sakinlerinin katıldığı mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Genç Büyükler Türk Halk Müziği Korosu türküler seslendirdi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, yaşlısı genci; kadını, erkeği, çocuğu herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu ülkede yaşayan herkesin hür, özgür ve refah içerisinde yaşayan bireyler olmasını arzu ettiklerini ve bunun için de gayret ettiklerini söyledi.

Bu konuda devletin de çok büyük gayret sarf ettiğini vurgulayan Ünüvar, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu konuları çok ama çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konularla ilgili daima, ‘Toplumun hizmete en fazla ihtiyaç duyan kesimine hizmeti ayağına kadar götüreceksiniz’ talimatını verir. Biz de bu çerçevede Ankara Üniversitesi olarak, 50 yaş üstü büyüklerimizin hayattan daha fazla zevk almaları, hayatı daha iyi yaşamaları ve birtakım olumsuzluklardan daha fazla arınmaları için böyle bir projeyi başlattık. Umuyorum ki sizler de bu eğitimi almakla çok mutlu olmuşsunuzdur. Hayata bakışınızda en azından bir nebze de olsa bir mutluluk ışığı yaktırabilmişsek ondan da biz kendimizi çok mutlu hissedeceğiz” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve YAŞAM Müdürü Prof. Dr. Emine Özmete ise, gün geçtikçe yaşlılığa dair konuların genişlediğini, yeni durumlar için yaşam kalitesini geliştirecek yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Programa büyük teveccüh gösteren büyüklerin, derslere heyecanla katıldığını dile getiren Özmete, öğrencilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğüne bağlı huzurevlerindeki sakinlerden ve hizmet sunan kuruluşlardaki 50 yaş üstü çalışanlardan oluştuğunu kaydetti.

35 MEZUN BELGELERİNİ ALDI

Konuşmaların ardından mezun olmaya hak kazanan 35 kıdemli öğrenciye Rektör Ünüvar ve DekanÖzmete tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi. Okula başlayan, ancak farklı nedenlerle 5 ve daha fazla oturuma devam edemeyen 47 öğrenciye ise katılım belgesi verildi. Kıdemli öğrencilerin kep atarak mezuniyet sevincini yaşadığı tören, anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3