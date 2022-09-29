5. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Denizli’de yüzlerce yazar ve onlarca yayınevinin katılacağı Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı 30 Eylül 2022 Cuma günü kapılarını açacak. Hayati İnanç’ın onur konuğu olduğu fuara Ahmet Ümit’ten Serdar Tuncer’e, Nurullah Genç’ten Hatice Kübra Tongar’a kadar yüzlerce yazar imza günü ve söyleşilerle Denizlililerle buluşacak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, katılımcılarıyla birlikte Ege’nin en büyük kitap fuarını 5. kez düzenliyor. Denizlililerin hasretle beklediği fuar, 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı'nda kapılarını açacak. On gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak kitap fuarına, yüzlerce yazar ve onlarca yayınevi katılacak. Birbirinden ünlü yazarların yanı sıra Denizlili yazarların da kitapseverlerle bir araya geleceği Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’nın onur konuğu divan edebiyatının yaşayan abidesi Denizlili yazar Hayati İnanç olacak. Çevre illerden de çok sayıda katılımın beklendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’nda Ahmet Ümit’ten Serdar Tuncer’e, Nurullah Genç’ten Hatice Kübra Tongar’a kadar birçok ünlü yazar ve yayınevi katılacak.

Alişan Kapaklıkaya, Bircan Yıldırım, Hüner Tuncer, Mustafa Balbay, Uluç Gürkan, Sinan Yağmur, Ahmet Selçuk İlkan, Şükrü Erbaş, Ali Lidar gibi ünlü yazarların katılacağı fuarda ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’nda yer alan eser sahipleri de imza için okurlarıyla buluşacak. İmza günlerinin yanı sıra pek çok önemli yazarın konferans ve söyleşileri de fuar alanında olacak. Özellikle hafta sonu birçok ünlü yazar Denizlililerle buluşacak. 1 Ekim Cumartesi günü 14.00'de Türker Akıncı ile Mete Yarar; 15.00'de Enver Aysever ve 17.00'de Bahadır Yenişehirlioğlu; 2 Ekim Pazar günü ise 14.00'de Hatice Kübra Tongar; 15.00'de Savaş Barkçin; 16.00'da Tuna Kiremitçi ile Alişan Kapaklıkaya düzenlenecek söyleşilerde Denizlililere seslenecek. Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara https://denizlikitapfuari.org adresinden ulaşılabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından da günlük programlar paylaşılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların fuar alanına ulaşımı için de kolaylık sağlayacak. Bu kapsamda fuar süresince her gün saat 10.00'dan itibaren her saat başı İstiklal Caddesi'ndeki eski kütüphane önü ile Pamukkale Üniversitesi KYK önünden ücretsiz otobüsler kalkacak. Fuar, 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında saat 20.00'ye kadar açık kalacak. Fuara ulaşım için söz konusu noktalardan hafta içi saatte 1, hafta sonu ise yarım saatte bir ücretsiz servis vatandaşların hizmetine sunulacak. Son servis ise saat 19.00'da kalkacak.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği kitap fuarını bir kez daha hemşehrileriyle buluşturacak olmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’nın güzellikler getirmesini dileyen Başkan Zolan, “Tüm kitapseverlerimizi fuarımıza bekliyorum. Kitap şehri Denizli'miz 10 gün boyunca edebiyat, sanat ve kültür dolu günleri yaşayacak. Herkesi bu güzelliği yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.