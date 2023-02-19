241 bin öğrenci ücretsiz yatılı burslu eğitim

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzede 241 bin öğrencinin ücretsiz yatılı burslu okuyabileceklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yaptı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Mahmut Özer, Malatya'da her geçen gün koşulların daha iyiye gittiğini ve kentte yeme, içme, barınmayla ilgili bir sorunun kalmadığını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesinin de suyla ilgili sorunları hızla çözdüğünü anlatan Özer, suyla ilgili son yapılacak düzenlemelerin de kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Daha önce de açıklandığı gibi Malatya'da hayatı normalleştirmeye çalıştıklarını dile getiren Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin de hasar tespit çalışmalarında önemli aşama kaydettiğini bildirdi.

Artık Malatya'da enkazın toparlanmaya başlandığını aktaran Özer, "Enkazların kontrollü bölgeye sevki yapılıyor. Yıkım çalışmaları başladı. Yine aynı zamanda imar çalışmalarıyla ilgili işlemler de sürüyor. Konteyner çalışmalarında en hızlı giden illerimizden birisi Malatya. 18 bölgede 10 binin üzerinde konteynerin çalışması yapılıyor, 1060 tanesi de hizmete girdi, vatandaşlarımız buralarda yaşamaya başladı." diye konuştu.

71 ilde eğitim öğretime 20 Şubat Pazartesi günü başlanacağını anımsatarak deprem bölgesi olan 10 ildeki öğrencilerin diğer illere nakilleriyle ilgili süreç kapsamında da 48 bin 457 öğrencinin nakil işleminin gerçekleştirildiğini kaydeden Özer, 10 il içindeki hangi illerde ve ilçelerde eğitim öğretime başlanacağı değerlendirmesinin ise 21 Şubat Salı günü kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Bakan Özer şu bilgileri paylaştı: "Dün itibarıyla yeni bir karar daha aldık. Biliyorsunuz, bizim 81 ilde pansiyonlarımız var, yatılı öğrenci olarak öğrencilerimiz orada o imkânlardan yararlanıyorlar. Bu naklini aldıran, isteyen öğrenci, yatılı burslu olarak, ücretsiz olarak bu pansiyonlarımızdan da yararlanabilecekler. Şu ana kadar bizim 71 ildeki kapasitemiz 521 bin 735. Nakillerde kullananlarla birlikte 279 bin 998 kapasite şu anda öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor. 241 bin 737 ilave kapasitemiz var. Nakillerini yapan ailelerden istirhamımız, bu imkânın farkında olsunlar ve çocuklarımızı pansiyonlarımıza yerleştirsinler. Ücretsiz olarak orada kalsınlar ve eğitim öğretimlerine devam etsinler."

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü imkanın değerlendirildiğini dile getirerek tüm vatandaşlara hizmet vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Özer, kapasitelerinin bulunduğunu ve bu kapasiteyi sonuna kadar depremzede vatandaşlar için kullanmak istediklerini sözlerine ekledi.