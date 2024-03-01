2024-ALES/1 başvuruları başladı

ÖSYM, 2024-ALES/1 için başvuruları almaya başladı. Başvurular 11 Mart'a kadar yapılabilecek.ANKARA (İGFA) - ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1)'nın 21 Nisan 2024 tarihinde uygulanacağı duyuruldu.

Adaylar, başvurularını 11 Mart'a kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecekler.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-ALES/1 Kılavuzu’nda yer verildi.

Kılavuza ulaşmak için tıklayabilirsiniz