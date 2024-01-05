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20 bin öğrenciye 20 milyonluk destek

EĞİTİM 05.01.2024, 08:13
20 bin öğrenciye 20 milyonluk destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk ve ortaöğretimde eğitim gören çocuklara sağladığı bot ve mont desteği için 20 milyon liralık ödemeyi İzmir Şehir Kartlarına yatırdı. Kartlarla yapılacak alışveriş sayesinde İzmirli esnaf da derin bir nefes alacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “sosyal belediyecilik” anlayışı doğrultusunda başlatılan öğrencilere bot ve mont desteği devam ediyor. Soğuk kış aylarında, ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde eğitim gören çocuklarının üşümemesi için sağlanan destek kapsamında 20 milyon liralık ödeme, İzmir Şehir Kartlarına yatırıldı. 

Destekten 20 bin çocuk yararlanacak İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzede çocukları da unutmamış, geçtiğimiz günlerde Hatay’a 500 bot ve 500 mont desteğinde bulunmuştu.

Kent esnafı nefes alacak İzmir Şehir Kartı sayesinde destekler şehirdeki esnaf üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı için kent ekonomisine de ciddi katkı sağlayacak. Zor dönemlerden geçen esnaf 20 milyon liralık para akışıyla biraz olsun nefeslenecek. Yardımın ulaştırıldığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar, alışverişlerini yapabilecekleri üye işyerlerini https://servisler.bizimpos.com/izmir_uye_isyerleri linkinden görebiliyor. 

Toplam destek 45 milyon TL’yi aştı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan sosyal incelemelerin ardından, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için 13 bin 975 aile destek alma hakkı elde etti. Bir haneden en fazla iki öğrenciye sağlanan destek kapsamında her öğrenci için 1000’er liralık ödeme yapıldı. Vatandaşlar, İzmir Şehir Kartları ile anlaşmalı üye iş yerlerine giderek çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bugüne 124 bin 164 ilkokul ve ortaokul öğrencisine toplam 45 milyon 286 bin 264 liralık bot ve mont desteğinde bulundu. 

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