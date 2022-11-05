20 bin meraklı mucitten 40 farklı deney

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ‘Meraklı Mucitler’ projesi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın katılımıyla başladı. Kasım ayı boyunca devam edecek proje kapsamında 20 bin öğrenci, 40 farklı deney setinin bulunduğu sergiyi ve Van Müzesi’ni ziyaret edecek.VAN (İGFA) - Gençlerin ve çocukların akademik gelişimleri için her türlü imkânı seferber eden Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu kapsamda Van Müzesi’nde ‘Meraklı Mucitler’ projesinin lansmanı gerçekleştirildi. Tanıtım açılışına Van Valisi ve büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Projenin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, gençlere ve çocuklara bilim sevgisinin aşılanmasının önemine dikkat çekti.

Çocukların akademik anlamda olduğu gibi fiziksel, anlamda da gelişmelerini önemsediklerini belirten Vali Ozan Balcı, “Onların her alanda gelimlerini değerli buluyoruz. Bugün de ‘Meraklı Mucitler’ diye bir sergi açıyoruz. Buradaki sergimiz uzay, astronomi, doğa, tabiat ve bilimle ilgili bir sergi. Çocukların bilime olan sevgilileri ve ilgileri artsın. Daha faydalı olsunlar diye çalışıyoruz. Çok güzel bir sergi olacağını düşünüyorum. Hem Van’ımızın çok kıymetli müzesini de çocuklarımıza açmış oluyoruz. Bir ay boyunca sevgimiz açık kalacak. Bütün ailelerimizin, velilerimizin ve çocuklarımızın faydalanmasını diliyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bilim sevgisinin aşılanması, bilim sevdasının yaygınlaşması, çocukların bilime olan ilgilerinin artması açısından çok anlamlı ve önemli bir sergi olduğunu düşünüyorum Van’ımıza özellikle de öğrencilerimize, çocuklarımıza bilim yolunda hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 40 civarında farklı deney setinin yer aldığı alanı gezen Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler, öğrencilerle de yakından ilgilendi.

Öğrenciler bir ay boyunca burada hem deney yaparak öğrenecek, hem de keyifli vakit geçirecek.