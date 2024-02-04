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2. dönem için ders zili yarın çalıyor
EĞİTİM 04.02.2024, 17:19
Eğitim ve öğretimin 2. döneminde Bilecik’e 4 yeni okulda ilk ders zili çalacak.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te yapımı tamamlanan Merkez Murat Hüdavendigar, Osmaneli İlkokulu, Ortaokulu, Pazaryeri Atatürk Ortaokulu ve Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda Eğitim ve Öğretimin 2. Döneminde ilk ders zili yarın çalıyor.
Pazaryeri ilçesinde yapıma geçtiğimiz yıl başlanan ve tamamlanan Pazaryeri Atatürk Ortaokulu ve Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu Eğitim ve Öğretimin 2. Döneminde öğrenciler ile buluşuyor.
16 sınıftan oluşan Pazaryeri Atatürk Ortaokulu ve Pazaryeri Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulunda toplamda 280 öğrenci eğitim görecek.
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|23
|37
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|24
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|24
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|24
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|24
|33
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|24
|31
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|24
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|24
|28
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|24
|24
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|24
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|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|20
|48
|2. Göztepe
|21
|42
|3. Kocaelispor
|21
|42
|4. Bodrumspor
|21
|38
|5. Sakaryaspor
|21
|36
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|21
|35
|7. Bandırmaspor
|21
|33
|8. Gençlerbirliği
|21
|32
|9. Boluspor
|21
|32
|10. Erzurumspor
|21
|26
|11. Ümraniye
|21
|24
|12. Manisa FK
|21
|23
|13. Keçiörengücü
|21
|23
|14. Tuzlaspor
|21
|22
|15. Adanaspor
|21
|20
|16. Şanlıurfaspor
|21
|19
|17. Altay
|21
|11
|18. Giresunspor
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|51
|2. M.City
|21
|46
|3. Arsenal
|22
|46
|4. Aston Villa
|23
|46
|5. Tottenham
|23
|44
|6. M. United
|23
|38
|7. West Ham United
|23
|36
|8. Brighton
|23
|35
|9. Newcastle
|23
|33
|10. Wolves
|23
|32
|11. Chelsea
|23
|31
|12. Bournemouth
|22
|27
|13. Fulham
|23
|26
|14. Crystal Palace
|23
|24
|15. Brentford
|21
|22
|16. Nottingham Forest
|23
|21
|17. Luton Town
|22
|20
|18. Everton
|23
|19
|19. Burnley
|23
|13
|20. Sheffield United
|23
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|57
|2. Girona
|23
|56
|3. Barcelona
|23
|50
|4. Atletico Madrid
|22
|47
|5. Athletic Bilbao
|23
|45
|6. Real Sociedad
|23
|37
|7. Valencia
|23
|35
|8. Real Betis
|22
|34
|9. Las Palmas
|23
|32
|10. Getafe
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|26
|12. Deportivo Alaves
|23
|26
|13. Rayo Vallecano
|22
|24
|14. Villarreal
|23
|24
|15. Mallorca
|23
|20
|16. Sevilla
|22
|17
|17. Celta Vigo
|22
|17
|18. Cadiz
|23
|17
|19. Granada
|23
|12
|20. Almeria
|23
|6
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