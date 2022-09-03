180 bin 150 çocuğa kırtasiye desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi gereğince geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak.ANKARA (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, “öğrenci dostu” uygulamalarına devam ediyor.

ABB eğitimde fırsat eşitliği adına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sosyal yardım alan ailelerin ve okula başlayacak çocuklarının yanında olacak ve 5 Eylül 2022 tarihinden itibaren kişi başı 300 TL eğitim ve kırtasiye desteği sağlayacak.

KIRTASİYE DESTEĞİ ESNAFIN DA YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan 108 bin 810 ailenin 180 bin 150 çocuğunun eğitim ve kırtasiye masrafları için kişi başı 300’er liradan toplam 54 milyon 45 bin TL tutarında destek yapacak. 300’er TL’lik destek tutarının ailelerin Başkent Kartlarına yüklenmesine pazartesi günü başlanacak.

Başkent Kartlara yüklenen bakiyeler yalnızca kırtasiye ve eğitim hizmeti veren esnafın dükkânlarında kullanılabilecek. Bu sayede, Ankara’da eğitim ve kırtasiye alanında faaliyet gösteren esnafın da desteklenmesi hedefleniyor.

“FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİN EVLATLARIMIZIN IŞIĞINI GÖLGELEMESİNİ İSTEMİYORUZ”

ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesaplarından yaparak, şu ifadeleri kullandı:

“Fırsat eşitsizliğinin geleceğimizin önüne geçmesini, evlatlarımızın ışığını gölgelemesini istemiyoruz. Sosyal yardım alan 108.810 ailemizin 180.150 çocuğuna kişi başı 300'er TL'den toplam 54.045.000 TL kırtasiye desteğimizi Pazartesi günü Başkent Kartlara yükleyeceğiz.”