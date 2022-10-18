12. Antalya Kitap Fuarı başlıyor

“Hayata Okuyarak Devam” Antalya’da Kitap Şöleni Başlıyor Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 21-30 Ekim 2022 tarihleri arasında bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilecek Antalya Kitap Fuarı’na tüm Antalyalıları davet etti.ANTALYA (İGFA) - Başkan Muhittin Böcek, 215 yazar ve 220 ulusal ve uluslararası yayınevinin kitap fuarına katılacağını belirterek, “Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan binlerce kitapseverlerle buluşup sözlerin, sözcüklerin, kitapların büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz” dedi. Başkan Böcek, Kitap Fuarı’nın bu yılki onur konuğunun ise Camdaki Kız, Kral Kaybederse gibi romanlarıyla ses getiren Gülseren Budayıcıoğlu olduğunu açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 21-30 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 12. Antalya Kitap Fuarı için basın toplantısı düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda Bartın’da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden madenciler ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal marşı okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuşmasına Bartın’da hayatını kaybeden maden şehitlerine başsağlığı dileyerek başlarken, madenci ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlayacakları söyledi.

Başkan Muhittin Böcek, belediye eliyle yapılan Türkiye’nin en büyük kitap fuarında buluşacaklarını belirterek, “2009 yılında Konyaaltı Belediye Başkanlığım döneminde, korsan kitap satışını önlemek için okumayı seven şehrimize çok yakışacağını düşündüğüm kitap fuarının ilkini gerçekleştirmiştik. 2010 yılında, kent meydanında bir çadırda başlattığımız fuarın aradan 12 yıl geçti ve fuarımız şehrimizin en önemli kültür etkinliklerinden biri oldu. Geçtiğimiz yıl, pandemi nedeniyle dünyanın durduğu bir dönemde biz durmadık. Bütün etkinliklerimize ve festivallerimize devam ettik. Kitap fuarımız da onlardan biriydi. 589 bin 786 kitap severin ziyareti ile kitap fuarımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştik” dedi.

21 Ekim’de kapılarını açacak olan 12. Antalya Kitap Fuarının mottosunun ‘Hayata Okuyarak Devam’ olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, “30 Ekim’e kadar Cam Piramit Kongre Merkezinde, sabah saat 10 ile akşam saat 20 arasında ziyaretçilerimize hizmet sunacağız. 215 yazarımızı, 220 ulusal ve uluslararası yayınevini ağırlayacağız. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan binlerce kitapseverlerle buluşup sözlerin, sözcüklerin, kitapların büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz. Okuyarak iyileşecek, bilginin gücüne tanıklık edeceğiz” diye konuştu.

12. Antalya Kitap Fuarı’nın bu yıl ki onur konuğunun kitapları aylarca en çok okunanlar listesinde kalan, “Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız” gibi en çok izlenen dizilerle ekranlara taşınan Gülseren Budayıcıoğlu olduğunu açıklayan Başkan Böcek konuşmasında şöyle sürdürdü: “Türk ve dünya edebiyatının önde gelen isimlerinin şehrimizde buluşacağı fuarımızda; Rusya’nın en çok okunan yazarlarından Chingiz Abdullayev, Ayşe Kulin, Üstün Dökmen, Sevil Atasoy, Altan Aymen, Enver Aysever, Osman Pamukoğlu, Levent Gültekin, Serhan Asker, Sinan Akyüz, Talat Kırış, Dr. Mustafa Karataş, Naim Babüroğlu, Ahmet Şafak, Koray Yersüren, Ayfer Yavin gibi pek çok yazar imza günü ve söyleşi etkinlikleri yapacak.”

Konuşmasını bir müjdeyle noktalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önümüzdeki günlerde ikinci kitabının çıkacağını açıkladı. Başkan Muhittin Böcek, “Her iki kitabımla birlikte her gün fuarımızda misafirlerimizle buluşacağım. Yeni kitabımla ilgili 19 Ekim’de siz değerli basın mensuplarıyla bir kez daha bir araya geleceğiz ve tüm bilgileri ilk kez sizlerin aracılığıyla aktaracağım. “Hayata Okuyarak Devam” etmek için 12. Antalya Kitap Fuarında buluşmak dileğiyle” dedi.

21-30 Ekim tarihleri arasında Cam Piramit Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan fuar, her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Geçtiğimiz yıl 600 bine yakın ziyaretçi ağırlayan fuar için, bu yıl yine Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerden ulaşım imkanı sağlanacak.