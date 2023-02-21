100 bine yakın depremzede öğrenci 71 ile nakledildi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 21 Şubat tarihi itibarıyla deprem bölgesindeki illerden 99 bin 853 öğrencinin 71 ile nakil işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 ildeki depremzede öğrencilerinin diğer illere nakilleri kapsamında 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdiklerini duyurarak, "Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkân ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Özer, mesajında illere göre nakli yapılan öğrencilerin sayılarına da yer verdi:

Buna göre, Ankara'ya 13 bin 110, Mersin'e 10 bin 272, Antalya'ya 9 bin 380, Konya'ya 6 bin 47, İstanbul'a 5 bin 898, İzmir'e 3 bin 831, Muğla'ya 3 bin 629, Aydın'a 3 bin 66, Kayseri'ye 2 bin 940 ve Bursa'ya 2 bin 598 öğrenci nakil oldu.