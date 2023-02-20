10 ilde eğitim takvimi belli oldu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından 10 il için oluşturulan eğitim öğretim takvimini açıkladı.MALATYA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada önemli olanın güvenli bir şekilde süreci yürütmek olduğunu belirterek sağlam raporu olmayan hiçbir birimde eğitim öğretimi başlatmayacaklarının altını çizdi.

Eğitime verilen ara Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da 27 Mart'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin etkilediği 11 ilden 10'unu 3 kategoriye ayırdıklarını belirtti ve "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz" dedi.

Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim-öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldığını kaydetti.

10 İLDEKİ TÜM HASTANELERDE 1 MART'A KADAR HASTANE SINIFLARI AÇILACAK

10 ili eğitim öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı ve tedrici bir şekilde eğitimde normalleşmeyi sağlayacak süreci bugün alınan kararlarla başlattıklarını dile getiren Bakan Mahmut Özer, ilave olarak 10 ilde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacaklarını duyurdu.

1 Mart tarihi itibarıyla LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerin ve YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencilerimiz için de destekleme ve yetiştirme kursu açacaklarını belirterek, "İkinci ve üçüncü kategoride olan eğitim öğretimi ertelediğimiz illerde de sekiz ve on ikinci sınıfları desteklemek için 1 Mart tarihi itibarıyla destekleme ve yetiştirme kursları açarak öğrencilerimizi destekleyeceğiz" dedi.

Bakan Özer, taşımalı eğitim için de her türlü imkanı seferber ettiklerini kaydederek, 10 ilden diğer illere giden öğrencilerimizi pansiyonlarımızda ücretsiz olarak konaklattıklarını sözlerine ekledi.