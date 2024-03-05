1. Uluslararası Balkan Sempozyumu 7-8 Mart tarihlerinde yapılacak

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu, Balkan coğrafyasının zengin bilim, sanat, ekonomi ve kültür mirasını kalıcı dostluk ve iş birliği kapsamında dünden bugüne taşımak, bugünden de yarına aktarmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda; 7-8 Mart 2024 tarihinde Trakya Üniversitesi iş birliği ile içinde birçok etkinliğin yer aldığı “1. Uluslararası Balkan Sempozyumu”düzenleniyor.

Erdoğan DEMİR-EDİRNE (İGFA) - Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuşmacı olarak katılacağı sempozyuma, ülkemiz akademisyenleri yanısıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan akademisyenler katılacak, Balkanlar edebiyattan tarihe, musikiden mimariye, ekonomiden kültüre, sanattan spora olmak üzere birçok yönüyle ele alınıp tartışılacaktır.

Sempozyum onur konuğu olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova eski Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu ile Kuzey Makedonya eski Başbakanı Vlado Buchkovski teşrif edeceklerdir.

Sempozyum kapsamında, Balkan ressamlarının ve Trakya Üniversitesi akademisyenlerinin katılacağı “Balkan Ressamlarının Fırçalarından Edirne” isimli çalıştay düzenlenecek.

01 Mart 2024 tarihinde başlayacak olan çalıştay sonunda ortaya çıkan eserler, 7 Mart 2024 günü saat 09.30’da Balkan Kongre Merkezi Fuaye Salonu’nda açılacak sergi ile sanatseverlerle buluşacaktır. Fuaye salonunda ayrıca, şehrimizin geleneksel el sanatları (Aynalı Süpürge, Sepet Örücülüğü, Edirnekâri, Hüsn-i Hat, Mis Meyve Sabunu) stantları açılacak.

Aynı gün, saat 20.00’de, Balkan Kongre Merkezi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu tarafından “Altay’dan Tuna’ya” konseri gerçekleştirilecek.