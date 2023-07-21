Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da ziyaret etti. Başkan Zolan, “Kıbrıs bizim canımız, vazgeçilmez toprağımız, yavru vatanımızdır. İlelebet öyle kalacaktır” dedi.KKTC (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Başkan Osman Zolan bir dizi temas ve ziyaretlerin yanı sıra KKTC’de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri kapsamında yavru vatanda bulunuyor. Başkan Osman Zolan’a Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği (AYSİAD) Denizli Şube Başkanı Mahmut Catlık ve beraberindeki iş insanları eşlik ediyor. Başkan Zolan ilk olarak KKTC ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında daha sonra Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret eden Başkan Zolan, karşılıklı iş birliği ve fikir alışverişinde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da ziyaret eden Başkan Zolan’a Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’da eşlik etti. Samimim görüntü ve sıcak bir sohbetin gerçekleştiği ziyarette Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler Cumhurbaşkanı Tatar’a kendilerine ve Denizli’ye gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür dileklerini iletti.

Başkan Zolan KKTC ziyareti kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı kabri başında ziyaret etti, merhum cumhurbaşkanının mezarına karanfil bırakarak, dua etti. Son olarak Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyesi iş insanları ile buluşan Başkan Zolan ve beraberindeki Denizli heyeti bir dizi görüşmelerde bulundu. Yavru vatan Kıbrıs ile ilişkilerin en üst düzeye taşımak adına gayret ettiklerini ifade eden Başkan Osman Zolan, “Kıbrıs bizim canımız, vazgeçilmez toprağımız, yavru vatanımızdır. İlelebet öyle kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Osman Zolan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek Ercan Havaalanı yeni terminali açılış töreni ile 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49. Yıldönümü kutlama programlarına katılacak.