Zelenskiy'le görüşme 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Lviv kentine gitti.ANKARA (İGFA) - Polonya Rzeszow Uluslararası Havalimanı'nda Polonya Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara yoluyla Lviv'e geçti. İki liderin PotoçkiSarayı'ndaki görüşmesi saat 14.40’ta başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiyile yaptığı baş başa görüşmenin ardından Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Potoçki Sarayı'ndaki üçlü zirve saat 16.50'de başladı ve 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.